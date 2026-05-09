Proyecto de refinería sobre el río Uruguay: convocan a firmar una nota a Cancillería

Piden firmas para reclamar intervención por proyecto de refinería en Paysandú. Vecinos de Colón impulsan una nota dirigida a Cancillería por el proyecto de una planta de metanol sobre el río Uruguay.
El proyecto de refinería sobre el río Uruguay motivó una convocatoria impulsada por la Multisectorial Somos Ambiente de Colón, que invitó a vecinos del departamento a acompañar con su firma una nota dirigida a la Cancillería argentina para solicitar la intervención ante la iniciativa industrial prevista en Paysandú.
La presentación está vinculada al proyecto de la empresa HIF Global, que prevé construir una planta de metanol a unos 3.000 metros de la ciudad de Colón, sobre la costa uruguaya del río Uruguay. Actualmente, el emprendimiento se encuentra en etapa de Estudio de Impacto Ambiental.
Desde la organización ambiental señalaron que el pedido busca que el Gobierno argentino active los mecanismos de consulta contemplados en el Estatuto del Río Uruguay, específicamente en los artículos 7 al 12, ante proyectos de gran magnitud que puedan afectar la calidad de las aguas compartidas.
Solicitan intervención de la CARU
Según se informó, la documentación presentada pide a Cancillería que instruya la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en función de la información pública disponible en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de Uruguay.
La nota ya cuenta con el respaldo y la firma de intendentes y autoridades locales del departamento Colón, quienes manifestaron inquietud por el posible impacto ambiental del emprendimiento industrial proyectado en Paysandú.
Los vecinos interesados en adherir podrán firmar hasta el lunes 11 de mayo en dos puntos habilitados: en Creppy 5, de 8 a 12 y de 16.30 a 20; y en Urquiza 315, desde las 13 y hasta la medianoche.