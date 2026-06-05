Walser dialogó con el presidente de Uruguay sobre la relocalización de la planta de HIF Global

REDACCIÓN ELONCE
El intendente de Colón mantuvo reuniones con el presidente de Uruguay y con el ministro de Ambiente. Destacaron avances en la relocalización de la planta proyectada en Paysandú.
La relocalización de HIF Global fue uno de los temas centrales del encuentro que mantuvo el intendente de Colón, José Luis Walser, con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una actividad oficial desarrollada en Montevideo.
La reunión tuvo lugar en el marco de la inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes del vecino país. Allí, el mandatario uruguayo agradeció al jefe comunal entrerriano por haber canalizado el planteo sobre la planta industrial a través de los mecanismos institucionales correspondientes.
La empresa HIF Global proyecta instalar una refinería en Paysandú, una iniciativa que generó preocupación en sectores de la comunidad colonense y motivó gestiones ante autoridades argentinas y uruguayas.
Avances en las gestiones binacionales
Durante la misma jornada, Walser también dialogó con el ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño, quien confirmó que el proceso de relocalización de la planta industrial se encuentra encaminado.
Según se informó, este avance ratifica los compromisos asumidos recientemente por los gobiernos de Argentina y Uruguay en el marco de reuniones bilaterales entre las cancillerías de ambos países.
"Damos pasos firmes y por los canales institucionales, lo que nos ha permitido hacer escuchar la voz de nuestra Comunidad", expresó Walser tras los encuentros mantenidos en la capital uruguaya.
Con estas gestiones, el municipio de Colón reafirmó su postura de defender el entorno local mediante el diálogo institucional y la cooperación entre ambos Estados, en busca de soluciones consensuadas para una problemática de alcance regional.