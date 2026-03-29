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Policiales Concordia

Una pelea entre vecinos por conflictos de vieja data terminó con un apuñalado y un detenido

Un joven de 26 años resultó gravemente herido con lesiones en el tórax y fue hospitalizado en Concordia. El presunto agresor fue detenido por orden judicial.

29 de Marzo de 2026
Hospital Masvernat de Concordia.
Hospital Masvernat de Concordia. Foto: archivo

Un joven de 26 años resultó gravemente herido con lesiones en el tórax y fue hospitalizado en Concordia. El presunto agresor fue detenido por orden judicial.

Pelea entre vecinos. Un joven de 26 años permanece internado en el hospital Masvernat de Concordia tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión por conflictos de vieja data; el cruento hecho de sangre se registró este domingo en inmediaciones de calles Roma Este y Ruiz Díaz, en Colonia Ayuí.

 

De acuerdo al parte médico, el joven presentó una herida de arma blanca en la zona del tórax con neumotórax, además de lesiones superficiales en las manos y en la mejilla izquierda.

 

La gravedad de la lesión torácica motivó la intervención urgente del personal de salud; el informe indicó un tiempo estimado de curación de 28 días, sujeto a evolución.

 

Detención del presunto agresor

 

Tras las averiguaciones realizadas, la Fiscalía interviniente dispuso la detención del supuesto autor del ataque por el delito de tentativa de homicidio. Se trata de un hombre de 34 años, domiciliado en Colonia Ayuí.

 

El sujeto fue examinado por el médico policial, quien constató que no presentaba lesiones óseas y se le estimaron siete días de curación.

 

Investigación en curso

 

La causa quedó en manos de la Justicia, que avanzará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

 

El episodio se enmarca en un conflicto previo entre vecinos que derivó en una agresión de gravedad.

 

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