Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en Autovía 14

Un hombre murió este martes por la mañana luego de ser atropellado por un camión en la autovía 14 en el kilómetro 8, cerca de Ceibas. El fatal siniestro vial ocurrió alrededor de las 7, en la mano con sentido hacia Buenos Aires, en cercanías de una estación de servicios ubicada sobre la arteria nacional.

Según los primeros informes, un camión cargado con porcinos, que se desplazaba desde La Paz hacia Buenos Aires, embistió a un hombre que circulaba a pie por la cinta asfáltica. Por causas que se intentaban establecer, el peatón fue alcanzado por el vehículo de gran porte y sufrió graves lesiones.

Tras el impacto, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos policiales. Marcelo Paredes, jefe de Bomberos, confirmó a R2820 que se desplegó un operativo de emergencia para asistir a la víctima y asegurar la zona del siniestro.

Hospital Centenario de Gualeguaychú

El hombre herido fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Hospital Eva Perón con destino al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció durante el traslado y llegó sin vida al centro asistencial.

A raíz del hecho, el tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permaneció restringido a un solo carril. Personal de Gendarmería Nacional trabajó en la asistencia y ordenamiento vehicular, mientras que la Policía llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

