Policiales Operativo Barrio Seguro

Interceptaron a tres jóvenes y secuestraron una "tumbera" en La Paz

Durante un operativo de saturación del programa Barrio Seguro, la Policía de La Paz interceptó a tres jóvenes en actitud sospechosa y secuestró un arma de fuego de fabricación casera. Dos mayores quedaron detenidos y un menor fue entregado a sus padres.

30 de Diciembre de 2025
Secuestraron un arma de fabricación casera
Secuestraron un arma de fabricación casera Foto: Policía de Entre Ríos

En el marco de un Operativo Saturación del programa Barrio Seguro, personal policial de La Paz interceptó a tres jóvenes en actitud sospechosa durante recorridas preventivas realizadas en horas de la noche de este lunes, en la intersección de las calles Ceibo y José Álvarez.

 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:45, cuando los efectivos identificaron a tres jóvenes domiciliados en el barrio Milagrosa Norte. Dos de ellos tenían 18 y 20 años, mientras que el tercero era un menor de 15 años.

 

Durante la identificación, los uniformados constataron que uno de los sujetos llevaba entre sus prendas un arma de fuego de fabricación casera. Al advertir la presencia policial, el joven intentó descartar el elemento, aunque fue rápidamente reducido y se procedió al secuestro del arma.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de los dos mayores de edad por el delito de portación ilegal de arma de fuego. En tanto, el menor fue puesto a disposición de la autoridad judicial y posteriormente entregado a sus progenitores, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

 

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente y fueron elevadas a la Justicia para la continuidad del proceso correspondiente, mientras se avanzaba con las diligencias de rigor en el marco del operativo preventivo.

Temas:

La Paz operativo Barrio Seguro
