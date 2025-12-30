 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En pleno día

Video: conducía marcha atrás, chocó autos estacionados y huyó en Gualeguaychú

Una mujer realizó una maniobra en reversa, dañó varios vehículos estacionados y se retiró del lugar pese a los reclamos de vecinos. Ocurrió este domingo por la tarde en una calle cortada de la zona del corsódromo, Gualeguaychú.

30 de Diciembre de 2025
conducía marcha atrás, chocó autos estacionados y huyó
conducía marcha atrás, chocó autos estacionados y huyó

Una mujer realizó una maniobra en reversa, dañó varios vehículos estacionados y se retiró del lugar pese a los reclamos de vecinos. Ocurrió este domingo por la tarde en una calle cortada de la zona del corsódromo, Gualeguaychú.

Una mujer que conducía un automóvil protagonizó un siniestro vial este domingo por la tarde, cuando realizó una maniobra marcha atrás, chocó varios vehículos estacionados y se dio a la fuga. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

 

El hecho ocurrió sobre calle Maipú, en un tramo cortado al tránsito vehicular, en la zona del corsódromo. Allí, un Fiat Punto avanzó en reversa e impactó contra automóviles que se encontraban correctamente estacionados a lo largo de la cuadra.

 

Según relataron testigos, la conductora realizó la maniobra sin advertir la presencia de los otros vehículos, provocando daños materiales. Vecinos que presenciaron la escena intentaron advertirle lo sucedido y le reclamaron que detuviera la marcha. Segun informó Maxima Online, la mujer no respondió a los gritos ni a los pedidos de quienes estaban en el lugar y optó por retirarse, abandonando la escena del choque sin dar aviso a las autoridades ni a los propietarios de los rodados dañados.

El video del incidente se convirtió en una pieza clave para intentar identificar a la conductora y reconstruir la secuencia del hecho. No se reportaron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en los vehículos afectados.

 

 

Más noticias

Temas:

Autos daños materiales Daños Gualeguaychú Incidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso