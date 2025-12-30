Video: conducía marcha atrás, chocó autos estacionados y huyó en Gualeguaychú

Una mujer que conducía un automóvil protagonizó un siniestro vial este domingo por la tarde, cuando realizó una maniobra marcha atrás, chocó varios vehículos estacionados y se dio a la fuga. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre calle Maipú, en un tramo cortado al tránsito vehicular, en la zona del corsódromo. Allí, un Fiat Punto avanzó en reversa e impactó contra automóviles que se encontraban correctamente estacionados a lo largo de la cuadra.

Según relataron testigos, la conductora realizó la maniobra sin advertir la presencia de los otros vehículos, provocando daños materiales. Vecinos que presenciaron la escena intentaron advertirle lo sucedido y le reclamaron que detuviera la marcha. Segun informó Maxima Online, la mujer no respondió a los gritos ni a los pedidos de quienes estaban en el lugar y optó por retirarse, abandonando la escena del choque sin dar aviso a las autoridades ni a los propietarios de los rodados dañados.

El video del incidente se convirtió en una pieza clave para intentar identificar a la conductora y reconstruir la secuencia del hecho. No se reportaron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en los vehículos afectados.

