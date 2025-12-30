Allanamientos por robo en un vivero: secuestraron un arma y detuvieron a un hombre

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Concordia

30 de Diciembre de 2025
El operativo policial se realizó tras un robo ocurrido días atrás en un vivero. Durante los allanamientos se secuestraron elementos sustraídos, un arma de fuego, cartuchería y se detuvo a un hombre por tenencia ilegal.

Un hombre fue detenido y se secuestró un arma de fuego, cartuchería y elementos robados durante una serie de allanamientos realizados en la tarde de este lunes en el barrio Villa Busti, Concordia, en el marco de una investigación judicial por un hecho delictivo ocurrido días atrás.

 

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Tercera, a partir de órdenes de allanamiento emitidas tras un robo registrado el 27 de diciembre, cuando un individuo ingresó a un local tipo vivero y sustrajo diversos elementos. El sospechoso fue identificado mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Como resultado de los operativos, los efectivos policiales secuestraron una gorra con visera de color roja, marca Lacoste; una remachadora; un par de zapatillas; dos cartuchos calibre .22 y un arma de fuego tipo carabina, reformada, con culata de madera.

Droga incautada y actuación judicial

Durante los allanamientos, además, en un pasillo externo a uno de los domicilios intervenidos, el personal policial localizó un envoltorio de nylon con cocaína, comúnmente denominado “descarte”. El reactivo de campo arrojó resultado positivo para estupefacientes.

 

A raíz de los elementos secuestrados, un hombre quedó detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación quedó a cargo de la fiscal interviniente, doctora Natalia Conti, quien dispuso las diligencias de rigor y la continuidad de las actuaciones para el esclarecimiento del hecho.

Temas:

arma de fuego allanamientos
