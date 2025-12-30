 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Misiones

Niña presenció el femicidio de su mamá: escuchó el disparo y vio salir sangre

30 de Diciembre de 2025
Una mujer de 30 años fue encontrada muerta de un disparo en el rostro en una vivienda

La víctima, de 30 años, fue hallada sin vida en su casa, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. El acusado, su pareja, fue detenido horas después cuando estaba con su empleador. Una hija de nueve años escuchó el disparo y fue testigo de la dramática escena.

Femicidio en Misiones. Una mujer de 30 años fue encontrada muerta de un disparo en el rostro en una vivienda del barrio Obrero de Bernardo de Irigoyen, de Misiones. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del domingo y por el crimen fue detenido Tomás Emerson Gómez, de 24 años, pareja de la víctima, según informaron fuentes policiales.

 

De acuerdo con el parte oficial, efectivos acudieron al domicilio tras un llamado de emergencia y hallaron a Noelia Luciana Fonseca con una herida de arma de fuego en el ojo izquierdo. En el lugar intervinieron peritos de la Policía Científica y el médico policial, quien estableció como causa probable de muerte un traumatismo encéfalo craneano producido por el disparo. Se dispuso la autopsia correspondiente.

 

Tras el hallazgo, la Policía de Misiones desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y controles. En la mañana del lunes, alrededor de las 9, el sospechoso fue localizado y aprehendido cuando se encontraba con su empleador. Durante el procedimiento se secuestró un arma calibre .32, cartuchos, una vaina servida y una mochila, elementos incorporados a la causa. El acusado fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y quedó a disposición del juzgado interviniente.

 

Familiares de la víctima aportaron detalles sobre lo ocurrido. Susana Padilla, prima de Fonseca, relató cómo se enteraron del hecho: “A la madrugada me llamó mi mamá y me avisó que la patrona de mi prima había llamado para decir que Tomás la había matado”. Según indicó, desde el primer momento se supo quién era el presunto autor porque la hija de la víctima estaba presente. En tanto, le medio Misiones Online, informó que la niña, de nueve años, presenció el episodio. “Ella estaba durmiendo, se despertó con el disparo y fue a la pieza de la mamá. Vio que salía sangre del ojo”, contó Padilla. Y agregó: “Él la sostuvo y le dijo que estaba todo bien, que su mamá iba a quedar bien, y le pidió que le prepare un bolsón porque se iba a ir”.

Polic&iacute;a de Misiones
Policía de Misiones

Padilla confirmó que la víctima y el acusado convivían desde hacía pocos meses. “Estaban juntos hacía seis o siete meses”, señaló, y sostuvo que los conflictos se daban cuando el hombre consumía alcohol: “Cuando tomaba se ponía agresivo y celoso”. La noche previa, ambos habían asistido a un evento en la zona y luego regresaron a la vivienda, donde se produjo una discusión, según el testimonio.

 

La niña quedó al cuidado de familiares y se prevé que reciba asistencia profesional. “Pedimos justicia, que esto no quede así y que no vuelva a pasar”, expresó Padilla.

 

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal del detenido.

arma de fuego Femicidio Fuego
