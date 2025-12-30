 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Verano

Un turista murió tras ahogarse en una cascada de Córdoba

La víctima tenía 35 años y estaba de paseo con dos amigos en el Valle de Calamuchita en Córdoba. Pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarlo.

30 de Diciembre de 2025
Valle de Calamuchita en Córdoba
Valle de Calamuchita en Córdoba Foto: El Doce TV

La víctima tenía 35 años y estaba de paseo con dos amigos en el Valle de Calamuchita en Córdoba. Pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarlo.

Un paseo por las sierras terminó en tragedia este martes en La Cumbrecita, uno de los destinos más visitados del Valle de Calamuchita. Un turista de 35 años murió ahogado en la Cascada Grande, a pesar de los desesperados intentos de sus amigos y de los equipos de emergencia por salvarle la vida.

 

Según informaron fuentes policiales, la víctima, que sería oriunda de la ciudad de Córdoba, se encontraba disfrutando del día junto a dos amigos. En un momento, decidió meterse al agua, pero sus acompañantes notaron que no salía a la superficie. Rápidamente lograron sacarlo y comenzaron a practicarle maniobras de RCP en el lugar.

 

Cuando llegó el personal policial, encontró a uno de los jóvenes realizando maniobras de reanimación. Los efectivos continuaron con el RCP durante unos 20 minutos, pero lamentablemente no hubo respuesta. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar. Según informó El Doce TV, en el operativo trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, que se sumaron a los esfuerzos por revertir la situación.

 

Por el momento, se desconocen los motivos exactos que provocaron el ahogamiento. La Justicia ya intervino para intentar esclarecer las circunstancias del episodio.

M&oacute;vil policial de C&oacute;rdoba - Archivo
Móvil policial de Córdoba - Archivo

 

Más noticias

Temas:

Córdoba Personal Tragedia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso