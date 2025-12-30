Un turista murió tras ahogarse en una cascada de Córdoba

Un paseo por las sierras terminó en tragedia este martes en La Cumbrecita, uno de los destinos más visitados del Valle de Calamuchita. Un turista de 35 años murió ahogado en la Cascada Grande, a pesar de los desesperados intentos de sus amigos y de los equipos de emergencia por salvarle la vida.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, que sería oriunda de la ciudad de Córdoba, se encontraba disfrutando del día junto a dos amigos. En un momento, decidió meterse al agua, pero sus acompañantes notaron que no salía a la superficie. Rápidamente lograron sacarlo y comenzaron a practicarle maniobras de RCP en el lugar.

Cuando llegó el personal policial, encontró a uno de los jóvenes realizando maniobras de reanimación. Los efectivos continuaron con el RCP durante unos 20 minutos, pero lamentablemente no hubo respuesta. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar. Según informó El Doce TV, en el operativo trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, que se sumaron a los esfuerzos por revertir la situación.

Por el momento, se desconocen los motivos exactos que provocaron el ahogamiento. La Justicia ya intervino para intentar esclarecer las circunstancias del episodio.

Móvil policial de Córdoba - Archivo

