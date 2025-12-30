Maniobras peligrosas en Parque Urquiza: fijaron multa millonaria y otras sanciones severas para el conductor

Se conoció la sanción que deberá afrontar el joven, M. R, que protagonizó una serie de maniobras peligrosas con una camioneta durante la madrugada del sábado en una zona del Parque Urquiza de Paraná. Estas acciones generaron importantes daños ambientales y puso en riesgo a terceros. El juzgado de Faltas resolvió aplicar una multa millonaria, la inhabilitación para conducir y medidas reparatorias por el accionar temerario.

Según pudo saber Elonce, el imputado circuló con una camioneta Toyota Hilux por sectores verdes y barrancas, como si se tratara de un circuito de rally, provocando destrozos en el césped y en uno de los parques más emblemáticos. Las maniobras quedaron registradas en imágenes y videos que se difundieron rápidamente.

Desde el Juzgado de Faltas se indicó que el accionar constituyó una conducción peligrosa y un daño directo al patrimonio estatal. En la resolución se sostuvo que, “mediante imágenes y videos viralizados y de público conocimiento, la camioneta genera daños al espacio público al transitar por espacio verde, dejando las huellas marcadas y generando daños al patrimonio del Estado, sin dejar de mencionar que es una maniobra peligrosa que pudo ocasionar daños a transeúntes”.

Multa millonaria e inhabilitación

La sanción económica fue fijada en 22.800 Unidades Fijas, lo que equivale a unos $36.480.000, tomando como referencia el valor del litro de nafta súper. Además, la jueza dispuso la inhabilitación para conducir por el término de 365 días corridos, con la obligación de entregar de manera inmediata la licencia.

También se confirmó el secuestro del vehículo involucrado y se revocó la habilitación para conducir del infractor, en el marco de múltiples artículos de la Ordenanza N.º 10.257, que regula el Código de Justicia Municipal de Faltas.

Agravantes y rebeldía

En los considerandos, la magistrada remarcó que el imputado no se presentó a ejercer su derecho de defensa pese a haber sido debidamente notificado. Por tal motivo, las actuaciones se resolvieron en rebeldía, situación que fue considerada un agravante al momento de definir la pena

Asimismo, se dispuso la acumulación de distintas actas labradas tanto por el área de Tránsito como por otras dependencias municipales, dado que se trató del mismo hecho y del mismo responsable.

Reparación ambiental y tareas comunitarias

Además de la multa y la inhabilitación, la resolución ordenó una medida de reparación ambiental. El sancionado deberá aportar 20 árboles de la especie lapacho amarillo, de determinadas características técnicas, que serán destinados al Parque Botánico municipal, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Como sanción complementaria, se impuso la realización de tareas comunitarias consistentes en trabajos de mantenimiento y limpieza en el balneario Thompson, que deberán cumplirse entre enero y marzo de 2026.