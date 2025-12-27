Detuvieron e inhabilitaron a manejar a conductor por maniobras peligrosas y daños en el Parque Urquiza

En la mañana del sábado, un joven conductor fue arrestado y se le retiró la licencia de conducir luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. A bordo de una Toyota Hilux, el conductor realizó destrezas en el espacio público, lo que provocó serios daños en el césped y las barrancas del parque. El incidente fue registrado en un video que rápidamente se viralizó, mostrando cómo la camioneta subía por lugares no habilitados, provocando la destrucción del paisaje natural del lugar.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y las autoridades, quienes no tardaron en tomar cartas en el asunto. A raíz de este comportamiento, personal policial y miembros del Cuerpo Único de Inspectores de Tránsito se dirigieron a la intersección de las calles Acuerdo de San Nicolás y Etchevehere para intervenir en el lugar. Durante el procedimiento, se le aplicaron al joven multas graves por "daños al espacio público" y "maniobras peligrosas", infracciones que lo dejaron en la mira de las autoridades.

Antecedentes y consecuencias para el conductor

Además de las sanciones impuestas en el momento, se conoció que el joven ya tenía antecedentes por otros disturbios en la ciudad. Esta situación agravó su situación legal, ya que las autoridades consideraron que no era la primera vez que el joven generaba inconvenientes en el espacio público. La licencia de conducir del detenido fue retirada de manera inmediata, y se le notificó sobre las graves consecuencias que su comportamiento podría acarrear, tanto en el ámbito administrativo como legal.

Así quedó parte del césped tras el paso de la Hilux. Foto: Elonce.

Según fuentes cercanas al caso, las barrancas de la ciudad de Paraná quedaron con huellas visibles del paso de la camioneta, lo que demuestra el daño causado por las maniobras imprudentes. En la causa intervino la fiscal Valeria Vilchez.

¿Qué dice el acta?

El cuerpo de Inspectores de Tránsito Municipal de la Dirección de Control Urbano, labró un acta de infracción al vehículo Toyota Hilux blanca (dominio AA 290 BP), pudo confirmar Elonce. La misma, fue confeccionada y presentada ante el responsable del vehículo a las 17 de este sábado, 27 de diciembre.

El texto del acta de infracción, indica que “mediante videos e imágenes viralizados y de público conocimiento, se constata que la camioneta, genera daños en el espacio público al transitar por espacio verde, dejando las huellas marcadas y generando al patrimonio del Estado, sin dejar de mencionar que es una maniobra peligrosa que pudo generar daños a transeúntes”.

El acta del municipio. Foto: Elonce.

En la misma, se emplaza a Misael Fabián Reding, de 27 años, a comparecer ante el Juzgado de Faltas Municipal, a partir de las 48 horas de labrada el acta y dentro de los cinco días hábiles, “bajo el apercibimiento de hacer comparecer con la intervención de la fuerza pública”, indica el acta de infracción.

¿Qué le atribuyen al conductor?

Al fundamentar el acta de infracción y los hechos que le atribuyen al imprudente conductor, los inspectores mencionaron que se labra, debido a que el conductor circuló “por espacios verdes (barrancas), maniobras peligrosas, detención arbitraria sobre calzada a contramano, donde existe demarcación en el asfalto, circulaba sin cinturón de seguridad obligatorio, reincidencia en espacios verdes y vereda, y, daños al bien público”, se lee en el acta.

Foto: Elonce.

¿A cuánto ascendería la multa al joven conductor?

Según establece el nuevo Código de Faltas sancionado por el Concejo Deliberante, se prevé para este caso la aplicación de multa con agravantes. En ese sentido, el nuevo código establece montos mayores a los 11 millones de pesos para este tipo de faltas, además de la revocación del permiso de conducir, 365 días de inhabilitación, asistencia a cursos de educación vial y lo relativo al cuidado de la estética urbana, que establece multa de hasta 2000 unidades fijas. También se aclaró que el nuevo código no autoriza el pago voluntario en caso de faltas graves.