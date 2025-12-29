Conductor realizó maniobras peligrosas en Parque Urquiza: el insólito motivo por el que no entregó su camioneta

El motivo por el que el conductor que hizo maniobras peligrosas se negó a entregar su camioneta

Un joven conductor fue detenido y se le retiró la licencia de conducir luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas en el Parque Urquiza, el sábado a la madrugada, donde circuló con una camioneta Toyota Hilux como si se tratara de un circuito de rally. El accionar provocó daños en el césped y en las barrancas de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando el conductor de una Toyota Hilux blanca realizó destrezas riesgosas en distintos sectores del parque, poniendo en peligro a peatones, ciclistas y otros automovilistas que transitaban por la zona. Cabe recordar que el Parque Urquiza cuenta con una iniciativa para ser declarado Monumento Histórico Nacional, debido a su valor patrimonial y cultural, con proyectos presentados en el Congreso durante 2024.

Joven conductor en camioneta realizó peligrosas maniobras y provocó destrozos en el Parque Urquiza

Intervención de Tránsito

Al respecto, Germán Leites, subdirector operativo de Tránsito, explicó que “llegamos a dar con el conductor del vehículo, a lo cual se le labra el acta por la maniobra peligrosa que realizó. Recordemos que está penado por la Ley Nacional de Tránsito porque puso en riesgo no solo su vida, sino la del acompañante y de todas las personas que circulaban por la Costanera, la bicisenda y la zona en general”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “repudiamos este tipo de actitudes que empañan a nuestra ciudad, porque venimos realizando controles vehiculares y se notó una baja en la tasa de siniestralidad, de ruidos molestos y de conductores alcoholizados. Estas acciones imprudentes dejan mal vista a la ciudad y son injustificables”.

La negativa a entregar el vehículo

Por su parte, Raúl Suárez, jefe del Departamento de Tránsito, informó que “la camioneta no fue retenida y está a nombre del conductor. Se le labró el acta correspondiente, el señor firmó y se le entregó el acta en mano, pero cuando se le pidió la localización del vehículo, se negó”.

Según detalló, “adujo que la camioneta estaba rota, por lo que no pudimos conocer el lugar donde se encontraba. Ante esa negativa, se solicitó la retención del vehículo y la previsión de circular por el registro de conducir”. Suárez indicó además que “el caso quedó en manos de la Justicia y, aparentemente, va a salir un oficio con los pasos que deberá cumplir según lo disponga el Juzgado”.

Daños y sanciones en análisis

Leites amplió que “se elaboró el acta de comprobación desde Control Urbano por el daño al patrimonio y, desde nuestra parte institucional, se labró el acta por maniobra peligrosa, por circular sobre vereda y por detención arbitraria, entre otras infracciones que se observaron en las imágenes”.

“Ahora estamos esperando que la Justicia resuelva tanto sobre la situación de la camioneta como de la licencia de conducir. Ya tiene una inhibición de circulación y se están tomando todos los recursos pertinentes para que caiga todo el peso de la ley, porque esto no va a quedar así”, concluyó.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la camioneta realizando maniobras peligrosas en la subida de calle Acuerdo de San Nicolás, donde abandonó la cinta asfáltica y atravesó el espacio verde. La conducción imprudente se repitió luego en avenida Luis Etchevehere, ante la presencia de otros jóvenes que celebraban las infracciones como si se tratara de un hecho gracioso.