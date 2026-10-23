Recuperaron una moto robada en Concepción del Uruguay: un sospechoso huyó dos kilómetros descalzo

Una motocicleta robada en Concepción del Uruguay fue recuperada tras una persecución policial por un descampado cercano al arroyo El Curro, donde dos sospechosos intentaron escapar a pie. Uno de ellos huyó descalzo y ambos fueron interceptados a unos dos kilómetros del lugar. Los hombres, de 27 y 30 años, quedaron detenidos por el supuesto delito de encubrimiento.

El procedimiento se desarrolló este jueves 22 de octubre, alrededor de las 19:10, cuando efectivos de Comisaría Primera acudieron al sector norte de la ciudad tras recibir una alerta del Comando Radioeléctrico sobre personas que manipulaban una motocicleta.

Al llegar, los uniformados encontraron a dos hombres junto a un rodado que estaba tirado entre el pasto y el barro. Al advertir la presencia policial, ambos escaparon hacia el este. Se desplegó entonces un operativo con móviles policiales que permitió interceptarlos aproximadamente 2.000 metros más adelante.

La motocicleta había sido robada durante la madrugada

La investigación comenzó con la denuncia de un vecino de 32 años, quien informó que le habían sustraído su motocicleta IMSA IM110E, de color bordó.

Según relató, había dejado el vehículo estacionado el miércoles alrededor de las 19, sin medidas de seguridad, en la intersección de las calles Moreno y Alberdi. Cuando regresó a buscarlo, cerca de las 5 de la madrugada del jueves, descubrió que había desaparecido.

Durante el procedimiento, la Policía confirmó que la motocicleta tenía un pedido de localización vigente. Además del rodado, los efectivos secuestraron un par de ojotas negras, talle 41, encontradas en el lugar donde comenzó la persecución.

Dos detenidos por presunto encubrimiento

La Fiscalía dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre la motocicleta recuperada.

Posteriormente, la fiscal interviniente ordenó que los sospechosos, de 27 y 30 años, fueran alojados en la Alcaidía de Comisaría Primera, imputados por el supuesto delito de encubrimiento.

La investigación continuará para establecer las circunstancias de la sustracción del vehículo y determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro detenido cerca del arroyo El Curro

En un procedimiento independiente, efectivos de Comisaría Tercera intervinieron en una vivienda de calle Carlos Gardel, camino al arroyo El Curro, por un posible hecho de violencia de género.

Una mujer de 30 años denunció que su expareja, de 38, permanecía dentro del domicilio junto a sus tres hijos menores de edad y se negaba a retirarse.

Inicialmente, el hombre abandonó voluntariamente la vivienda por pedido policial. Sin embargo, después de que la mujer formalizara la denuncia, la Fiscalía ordenó su detención. El sospechoso fue trasladado a la Alcaidía y quedó a disposición de la Justicia.