Investigan la muerte de un suboficial de 26 años que fue encontrado en la Base Aérea de Morón

Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina de 26 años fue encontrado muerto en la Base Aérea Militar Morón, en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo se produjo durante la tarde del miércoles y trascendió públicamente este jueves, luego de que el Ministerio de Defensa confirmara el fallecimiento mediante un comunicado oficial.

El joven militar, oriundo de Río Tercero, Córdoba, presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y fue localizado en uno de los salones del establecimiento. Según la información difundida, sus compañeros comenzaron a buscarlo después de varias horas durante las cuales no respondió a los llamados.

Una fuente de la investigación reveló al medio local Primer Plano Online que le dijo a sus compañeros que “vayan a dormir la siesta” mientras él cuidaba la garita, publicó La Nación.

Tras encontrarlo, se dio intervención a las autoridades correspondientes y se iniciaron las actuaciones judiciales para determinar cómo ocurrió el hecho.

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte

Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias del disparo y determinar si se trató de una lesión autoinfligida o si existió participación de otra persona.

La investigación quedó a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la Policía Federal Argentina. Fuentes consultadas por este medio identificaron a la víctima como el Cabo Primero Martín Javier Leguiza. Con su familia en Córdoba, Leguiza tenía domicilio y residía en el mismo partido de Morón.

De acuerdo con esas mismas fuentes, el suboficial había atravesado recientemente recientemente una ruptura amorosa. No tenía deudas “importantes” de dinero. Personas con acceso a la causa señalaron que en 2018 su hermano, quien también integraba las Fuerzas Armadas, también se quitó la vida.

Personal policial realizó las primeras diligencias bajo las directivas de la Justicia, mientras se procura reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

El comunicado de la Fuerza Aérea Argentina

A través de un comunicado, la institución confirmó el fallecimiento del joven mientras prestaba servicios en la Base Aérea Militar Morón.

“La Fuerza Aérea Argentina lamenta informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la Institución, quien se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar Morón”, señaló el texto oficial.

Además, la fuerza aseguró que se activaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones y que se brindó colaboración a las autoridades judiciales.

“Inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”, indicaron.

Finalmente, la Fuerza Aérea expresó sus condolencias a la familia y allegados del suboficial.

“La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, concluyó el comunicado.

La investigación judicial continúa abierta y se aguardan los resultados de las actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.