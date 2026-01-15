 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concepción del Uruguay

Intento de robo terminó con ladrón herido tras ser retenido por vecinos

El sospechoso por un intento de robo fue interceptado por vecinos y debió recibir asistencia médica. Intervino personal policial para esclarecer lo sucedido.

15 de Enero de 2026
Detenido en Concepción del Uruguay
Detenido en Concepción del Uruguay Foto: 03442

El sospechoso por un intento de robo fue interceptado por vecinos y debió recibir asistencia médica. Intervino personal policial para esclarecer lo sucedido.

Un intento de robo fue frustrado este jueves por la mañana y terminó con un joven herido, luego de ser retenido por vecinos en un comercio ubicado en inmediaciones de calle Rodríguez Artusi, en la zona oeste del acceso Uncal, en Concepción del Uruguay.

 

Según las primeras informaciones, el hecho se registró alrededor de las 10:45, cuando un sujeto joven habría intentado cometer un ilícito en el local. La maniobra fue advertida por vecinos del lugar, quienes intervinieron de inmediato para impedir la fuga del presunto autor.

 

De acuerdo a testimonios de transeúntes que pasaban por el sector en ese momento, el joven fue interceptado y, presuntamente, agredido con un elemento contundente. Como consecuencia, quedó tendido en el lugar con visibles signos de dolor.

 

Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de emergencia, que asistió al individuo en el lugar. Posteriormente, tomó intervención personal de la Comisaría Tercera junto con efectivos de la División Motorizada, quienes trabajaron para establecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas correspondientes.

 

Las actuaciones continuaban en desarrollo para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

 

Más noticias

Temas:

Concepción del Uruguay ladrón atrapado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso