Intento de robo terminó con ladrón herido tras ser retenido por vecinos

Un intento de robo fue frustrado este jueves por la mañana y terminó con un joven herido, luego de ser retenido por vecinos en un comercio ubicado en inmediaciones de calle Rodríguez Artusi, en la zona oeste del acceso Uncal, en Concepción del Uruguay.

Según las primeras informaciones, el hecho se registró alrededor de las 10:45, cuando un sujeto joven habría intentado cometer un ilícito en el local. La maniobra fue advertida por vecinos del lugar, quienes intervinieron de inmediato para impedir la fuga del presunto autor.

De acuerdo a testimonios de transeúntes que pasaban por el sector en ese momento, el joven fue interceptado y, presuntamente, agredido con un elemento contundente. Como consecuencia, quedó tendido en el lugar con visibles signos de dolor.

Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de emergencia, que asistió al individuo en el lugar. Posteriormente, tomó intervención personal de la Comisaría Tercera junto con efectivos de la División Motorizada, quienes trabajaron para establecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas correspondientes.

Las actuaciones continuaban en desarrollo para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Más noticias