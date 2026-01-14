Ataque a disparos dejó una mujer herida y dos detenidos en barrio Anacleto Medina

REDACCIÓN ELONCE
Un enfrentamiento armado generó momentos de extrema tensión en el barrio Anacleto Medina, donde una mujer resultó herida de bala y debió ser hospitalizada. Dos personas fueron detenidas, entre ellas un menor, y se secuestró un arma de fabricación casera.
El ataque a disparos en barrio Anacleto Medina de Paraná, desató una noche de extrema tensión y un amplio despliegue policial, tras un violento enfrentamiento que dejó como saldo a una mujer herida de bala y dos personas detenidas. El episodio ocurrió alrededor de las 21 horas y, según las primeras investigaciones, estaría vinculado a un conflicto de larga data entre vecinos de la zona.
De acuerdo a la información oficial, numerosos llamados al sistema de emergencias 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de calle Anacleto, entre Facundo y Los Jacarandaes. La gravedad de la situación motivó la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría Novena, personal del 911 y de la Guardia Especial, que acudieron al lugar para controlar la escena.
Al arribar a la zona señalada, los uniformados interceptaron un automóvil color mostaza que les detuvo la marcha. En el interior del vehículo se encontraba una mujer con visibles heridas provocadas por disparos de arma de fuego, lo que activó el protocolo de urgencia sanitaria.
La mujer herida y el traslado de urgencia
La víctima fue identificada como Luján Rodríguez, de 40 años, quien presentaba múltiples impactos de bala en sus extremidades, específicamente en un brazo y en una de sus piernas. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladada de urgencia al Centro de Salud Carrillo y, posteriormente, derivada al Hospital San Martín para una evaluación de mayor complejidad.
Desde el nosocomio se informó que la mujer presentaba heridas de arma de fuego en piernas y brazos y que permanecía bajo observación médica. Los profesionales indicaron que se le realizarían estudios complementarios para descartar lesiones óseas o compromisos más severos.
El comisario José Barsanti, jefe de la Guardia Especial, brindó precisiones sobre los primeros minutos del procedimiento. “Nos detiene la marcha un auto color mostaza y dentro de ese vehículo había una persona con varias heridas en el cuerpo. Por tal motivo la derivamos de urgencia al Centro de Salud Carrillo”, explicó.
El operativo policial y las detenciones
Mientras la mujer era asistida, el personal policial desplegó un cerrojo en la manzana señalada por testigos como el foco del conflicto. Según relató Barsanti, una de las personas que se encontraba en el automóvil y que no había sufrido lesiones indicó a los efectivos dónde se habría originado el ataque.
“Al llegar al domicilio, que es donde estamos ahora, vemos un sujeto que al ver a la Policía quiere darse a la fuga. Procedemos a detenerlo, siendo uno de los indicados”, detalló el jefe de la Guardia Especial. El joven detenido resultó ser un menor de 16 años, hijo del propietario de la vivienda.
Momentos después, los uniformados lograron la aprehensión de un hombre mayor de edad, identificado como Germán González, dueño del inmueble y principal sindicado como autor de los disparos que hirieron a Rodríguez. El sujeto fue retirado del lugar bajo custodia policial.
“Sale otra persona mayor de edad, que también está involucrada en los disparos, y es aprehendida”, señaló Barsanti, quien agregó que el hombre se encontraba en un estado de exaltación y con un elevado grado de alcoholización. “Propinaba muchos gritos y estaba muy exaltado”, describió.
El secuestro del arma y el trabajo científico
En paralelo a las detenciones, personal de la Policía Científica inició un rastrillaje en la vivienda y en el área cercana al hecho. Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”, que habría sido utilizada durante el ataque.
“Se realizó una búsqueda y se encuentra un arma de fuego de fabricación casera, en la cual ustedes pueden observar a Policía Científica trabajando en el lugar”, indicó Barsanti, al confirmar que el arma quedó secuestrada como prueba clave en la causa.
El jefe policial precisó además que en el operativo intervinieron distintas áreas. “Estamos trabajando con personal de Comisaría Novena, Policía Científica y personal de Minoridad”, remarcó, al tiempo que destacó la coordinación entre las fuerzas.
Intervención judicial y medidas adoptadas
La investigación quedó a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Paola Farinó, quien caratuló el hecho como “tentativa de homicidio”. En el marco de la causa, se dispusieron una serie de medidas judiciales inmediatas.
Entre ellas, se ordenó la realización de la prueba de dermotest tanto a los dos detenidos como a la víctima, el traslado de Germán González a la Alcaidía de Tribunales —previo control del médico policial— y la derivación del menor de edad a la División Minoridad, por disposición de la jueza Torres.
“En comunicación con la doctora Paola Farinó, dispuso la detención de este ciudadano por tentativa de homicidio y también del otro chico, que es un menor de 16 años. Se habló con la doctora Torres, la cual dispuso la detención y traslado a Minoridad”, explicó Barsanti.
Asimismo, personal de la División Homicidios comenzó a trabajar en el lugar, realizando entrevistas y testimoniales a vecinos del barrio, con el objetivo de reconstruir el episodio y determinar el móvil del ataque.
Un conflicto de vieja data bajo investigación
Respecto al origen del enfrentamiento, el comisario indicó que aún no se pudo establecer con precisión si se trató de una discusión circunstancial o de una disputa que se arrastraba desde hace tiempo. “No sabemos por qué fue la problemática. No sabemos si es un problema de vieja data o si es algo que se generó ahora. Eso queda como material de investigación”, sostuvo.
Barsanti también aclaró que, hasta el momento, no se constató un vínculo familiar entre las partes involucradas. “No tenemos que sean familiares ni que tengan algún parentesco entre ellos”, afirmó.
En cuanto al estado de salud de la víctima, el jefe policial señaló que aguardaban el parte médico definitivo del Hospital San Martín. “Tenemos la expectativa de recuperación de la señora Luján Rodríguez. Ojalá esté bien. Estamos esperando el informe médico”, expresó.
El violento episodio volvió a poner en foco la problemática de los conflictos barriales que escalan hasta situaciones extremas, mientras la Justicia y la Policía continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido en el barrio Anacleto Medina.