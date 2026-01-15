 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Vecinos redujeron a un joven que intentó robar en una vivienda

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en Santa Elena. El sospechoso habría intentado ingresar a una casa, fue reducido por vecinos y detenido por la Policía.  

15 de Enero de 2026
El arma blanca usada por el malviviente
El arma blanca usada por el malviviente Foto: P.E.R

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en Santa Elena. El sospechoso habría intentado ingresar a una casa, fue reducido por vecinos y detenido por la Policía.  

Personal policial de la Comisaría Santa Elena intervino durante la noche del miércoles ante un hecho ocurrido en el barrio Martín García, que fue caratulado como tentativa de hurto en flagrancia y violación de domicilio.

 

Según informaron a Elonce desde la Jefatura Departamental La Paz, un grupo de vecinos logró reducir a un joven que intentaba ingresar a una vivienda de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una importante cantidad de personas congregadas en la vía pública, por lo que se procedió a resguardar la situación y evitar nuevos incidentes.

 

El individuo habría intentado darse a la fuga al verse descubierto, enfrentándose con las personas que procuraban detenerlo y exhibiendo un arma blanca. Finalmente, fue reducido por los vecinos hasta la llegada del personal policial.

Como consecuencia del forcejeo, el joven resultó con algunas lesiones, motivo por el cual fue trasladado al hospital local para recibir atención médica, indicaron fuentes policiales.

 

La Fiscalía en turno dispuso la detención del sospechoso, de 19 años de edad, quien fue identificado como una persona conocida por su participación en reiterados hechos delictivos en la ciudad.

 

El joven quedó a disposición de la magistratura interviniente.

 

Temas:

Detenido Santa Elena Robo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso