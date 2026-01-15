Vecinos redujeron a un joven que intentó robar en una vivienda

Personal policial de la Comisaría Santa Elena intervino durante la noche del miércoles ante un hecho ocurrido en el barrio Martín García, que fue caratulado como tentativa de hurto en flagrancia y violación de domicilio.

Según informaron a Elonce desde la Jefatura Departamental La Paz, un grupo de vecinos logró reducir a un joven que intentaba ingresar a una vivienda de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una importante cantidad de personas congregadas en la vía pública, por lo que se procedió a resguardar la situación y evitar nuevos incidentes.

El individuo habría intentado darse a la fuga al verse descubierto, enfrentándose con las personas que procuraban detenerlo y exhibiendo un arma blanca. Finalmente, fue reducido por los vecinos hasta la llegada del personal policial.

Como consecuencia del forcejeo, el joven resultó con algunas lesiones, motivo por el cual fue trasladado al hospital local para recibir atención médica, indicaron fuentes policiales.

La Fiscalía en turno dispuso la detención del sospechoso, de 19 años de edad, quien fue identificado como una persona conocida por su participación en reiterados hechos delictivos en la ciudad.

El joven quedó a disposición de la magistratura interviniente.