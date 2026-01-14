Allanamiento y detenciones tras allanamiento por narcomenudeo en Santa Elena

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo de la Policía de Entre Ríos permitió desarticular una maniobra de venta de estupefacientes a menor escala, con detenciones, secuestro de droga y elementos clave para la investigación. El procedimiento se realizó bajo orden judicial y en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566.
Golpe al microtráfico en Santa Elena fue el resultado de un operativo llevado adelante por la Policía de Entre Ríos, que permitió desarticular una maniobra vinculada a la venta de estupefacientes a menor escala en el departamento La Paz. El procedimiento se concretó este miércoles y culminó con dos hombres detenidos, droga secuestrada y una importante incautación de elementos probatorios.
La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la participación de personal especializado y del Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental La Paz. El allanamiento se realizó en un domicilio del barrio Villa Urquiza, en la ciudad de Santa Elena, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566.
La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, con intervención de la Fiscalía en turno. El ingreso al inmueble se efectuó con precisión operativa, lo que permitió asegurar rápidamente el lugar y avanzar con la requisa.
Droga y elementos secuestrados
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, listas para su comercialización, además de una suma significativa de dinero en efectivo. También fueron incautados teléfonos celulares, recortes de nylon y otros elementos directamente relacionados con la actividad ilícita investigada.
Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos e incomunicados, quedando a disposición de la Justicia. Asimismo, otras cinco personas fueron identificadas en el lugar y quedaron supeditadas a la causa, mientras avanzaban las actuaciones judiciales correspondientes.
Desde la fuerza destacaron que el operativo representó un nuevo avance en la lucha contra el narcomenudeo en la región, al afectar un punto de venta de estupefacientes que operaba a menor escala. El procedimiento se sumó a una serie de acciones desarrolladas en distintos puntos de la provincia para combatir el tráfico de drogas.
La Policía de Entre Ríos reafirmó su compromiso en la prevención y persecución de este tipo de delitos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir el impacto del narcotráfico en los barrios.