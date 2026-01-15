Se incendió un camión cargado con placas de madera en la ruta 14

El siniestro ocurrió durante la noche sobre la ruta nacional 14, cuando un camión cargado con placas de madera fue consumido por el fuego. El conductor logró salir por sus propios medios.
Un camión con semirremolque se incendió por completo durante la noche del miércoles mientras circulaba por la ruta 14, sin que se registraran personas lesionadas, de acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.
El hecho se produjo alrededor de las 23:30, cuando personal del Puesto de Control Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 14 fue alertado sobre un incendio vehicular ocurrido a la altura del kilómetro 38, en sentido norte-sur.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un camión marca Volkswagen, cuyo dominio no pudo ser precisado, con semirremolque cargado con placas fenólicas de madera. El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de San José.
Según se informó a Elonce, el conductor logró salir del rodado por sus propios medios y no presentó lesiones, pese a que el fuego consumió totalmente el camión y su carga.
Relato del conductor
De acuerdo a lo manifestado por el camionero, el incidente se inició cuando advirtió un chispazo en la zona posterior de la cabina, lo que lo llevó a detener la marcha sobre la banquina. Al descender del vehículo, el fuego se propagó rápidamente y se produjo el incendio total del camión.
Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para resguardar la zona y ordenar la circulación. Las causas del incendio quedaron sujetas a las pericias de rigor y no se registraron heridos.