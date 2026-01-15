 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Se incendió un camión cargado con placas de madera en la ruta 14

El siniestro ocurrió durante la noche sobre la ruta nacional 14, cuando un camión cargado con placas de madera fue consumido por el fuego. El conductor logró salir por sus propios medios.

15 de Enero de 2026
Incendio de un camión en la ruta 14
Incendio de un camión en la ruta 14 Foto: Gentileza P.E.R

El siniestro ocurrió durante la noche sobre la ruta nacional 14, cuando un camión cargado con placas de madera fue consumido por el fuego. El conductor logró salir por sus propios medios.

Un camión con semirremolque se incendió por completo durante la noche del miércoles mientras circulaba por la ruta 14, sin que se registraran personas lesionadas, de acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

 

El hecho se produjo alrededor de las 23:30, cuando personal del Puesto de Control Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 14 fue alertado sobre un incendio vehicular ocurrido a la altura del kilómetro 38, en sentido norte-sur.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un camión marca Volkswagen, cuyo dominio no pudo ser precisado, con semirremolque cargado con placas fenólicas de madera. El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de San José.

 

Según se informó a Elonce, el conductor logró salir del rodado por sus propios medios y no presentó lesiones, pese a que el fuego consumió totalmente el camión y su carga.

Relato del conductor

 

De acuerdo a lo manifestado por el camionero, el incidente se inició cuando advirtió un chispazo en la zona posterior de la cabina, lo que lo llevó a detener la marcha sobre la banquina. Al descender del vehículo, el fuego se propagó rápidamente y se produjo el incendio total del camión.

 

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para resguardar la zona y ordenar la circulación. Las causas del incendio quedaron sujetas a las pericias de rigor y no se registraron heridos.

Temas:

Incendio camión madera ruta 14
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso