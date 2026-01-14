 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Ocurrió en Crespo

Un auto se incrustó contra una casa: el conductor adujo que maniobró por el empedrado suelto

14 de Enero de 2026
Accidente en Crespo
Accidente en Crespo Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor de un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control del rodado y chocó contra vivienda; el accidente ocurrió este miércoles por la tarde sobre calle 1° de Mayo al 1600 en la localidad de Crespo.

 

De acuerdo a lo manifestado por el propio conductor, el siniestro se produjo cuando circulaba por la arteria mencionada y, al pasar sobre un sector de empedrado suelto, perdió el control del rodado.

 

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo colisionó contra una vivienda ubicada sobre calle 1° de Mayo al 1600. El dueño del inmueble fue entrevistado en el lugar y manifestó encontrarse en óptimo estado de salud, sin haber sufrido lesiones.

 

En cuanto al conductor del automóvil, presentaba un corte en el cuero cabelludo producto del impacto, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro asistencial para una mejor evaluación médica.

 

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito, mientras se avanzó con las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del accidente.

accidente en Crespo
