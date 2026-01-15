Choque en el ingreso a Paraná: un auto embistió a una ciclista en la zona del Triangular

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Ruta 11

15 de Enero de 2026
Choque en el ingreso a Paraná: un auto embistió a una ciclista

Una joven que circulaba en bicicleta resultó herida tras ser atropellada por un automóvil en Ruta 11. El siniestro ocurrió a la altura del sector conocido como el Triangular, en Oro Verde.

Un siniestro vial se registró en horas recientes en el ingreso a la ciudad de Paraná, sobre Ruta 11, a la altura del sector conocido como el Triangular, de Oro Verde, donde un automóvil colisionó a una ciclista.

 

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, por causas que se investigan, el vehículo embistió a una joven que se desplazaba en bicicleta. Testigos indicaron que la ciclista habría intentado cruzar la arteria cuando el semáforo habilitaba el paso vehicular con luz verde, dio a conocer Reporte 100.7.

 

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió lesiones y debió ser asistida por personal de emergencias que acudió rápidamente al lugar. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud para una mejor atención médica y para evaluar la gravedad de las heridas.

 

Temas:

Choque Triangular Oro Verde
