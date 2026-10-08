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Policiales Federación

Dos adolescentes intentaron robar pertenencias de una turista en un parque termal entrerriano

Una turista advirtió que dos adolescentes intentaban sustraer sus pertenencias mientras disfrutaba de las piscinas. Ambos fueron interceptados por la Policía y trasladados a una dependencia especializada.

8 de Octubre de 2026
Intento de robo en las termas de Federación
Intento de robo en las termas de Federación Foto: P.E.R

Una turista advirtió que dos adolescentes intentaban sustraer sus pertenencias mientras disfrutaba de las piscinas. Ambos fueron interceptados por la Policía y trasladados a una dependencia especializada.

Dos adolescentes fueron detenidos por la Policía durante la tarde de este jueves, luego de que una turista denunciara un intento de robo de sus pertenencias en el Parque Termal de Federación. El procedimiento se desarrolló en el acceso norte del complejo turístico, donde intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental.

 

Según informó la Policía, el hecho fue advertido por una mujer mayor de edad que se encontraba disfrutando de las piscinas. Al observar que dos jóvenes intentaban llevarse sus pertenencias, solicitó ayuda a los guardavidas del establecimiento.

 

Dos trabajadores del complejo alertaron a los efectivos que cumplían tareas de seguridad en la zona de termas. A partir de esa intervención, los policías iniciaron la búsqueda de los adolescentes señalados por la turista.

Uno de los adolescentes intentó escapar

El primero de los menores fue interceptado en la entrada norte del Parque Termal, mientras que el segundo intentó escapar corriendo del lugar.

 

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución a pie y lograron localizarlo en las inmediaciones del hotel Aires de Vida, en un sector cercano al río.

 

Ambos adolescentes fueron trasladados a la Comisaría del Niño, Adolescente y Familia, donde se realizaron las actuaciones correspondientes por la tentativa de hurto.

 

Temas:

Federación parque termal Termas de Federación intento de robo menores
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