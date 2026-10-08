Controlaron colectivos con trabajadores de la cosecha y secuestraron cocaína y marihuana

Un operativo de control vehicular y de colectivos en los accesos a Concordia terminó con el secuestro de cocaína y marihuana, un hombre detenido y otros dos identificados. El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial 4, con la participación de efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental y un perro entrenado para detectar drogas.

Durante los controles, los policías inspeccionaron colectivos que trasladaban a trabajadores destinados a la cosecha de frutas. Para realizar las verificaciones, solicitaron a los pasajeros que descendieran de los vehículos, acreditaran su identidad y exhibieran sus pertenencias.

En una de esas inspecciones, los agentes observaron que un hombre llevaba varios envoltorios blancos de plástico dentro de su billetera. Ante esta situación, intervino personal especializado en la detección de drogas, que realizó las pruebas correspondientes y confirmó que contenían cocaína fraccionada, presuntamente destinada a la venta.

Un perro detector permitió encontrar más drogas

En el mismo operativo, el perro entrenado para detectar estupefacientes señaló la posible presencia de sustancias prohibidas entre las pertenencias de otros dos hombres.

Según informó la Policía, el animal detectó indicios de drogas en la riñonera de uno de ellos y en el bolsillo derecho del pantalón del otro. A partir de estas situaciones, los efectivos solicitaron autorización judicial para revisar sus pertenencias.

Una vez otorgadas las órdenes correspondientes, los agentes realizaron las inspecciones y encontraron envoltorios que contenían marihuana y cocaína, que fueron secuestrados como parte de las actuaciones.

Un detenido y dos personas identificadas

Tras los procedimientos, tomó intervención el fiscal Martín Núñez, quien dispuso la detención del primer hombre al que le habían encontrado cocaína en su billetera.

En cuanto a los otros dos involucrados, el funcionario judicial ordenó que fueran trasladados para completar su identificación, sin disponer su detención.

Además, la Fiscalía ordenó el secuestro de todas las sustancias encontradas durante los controles.