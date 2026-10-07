Faena clandestina en La Paz: condenaron a dos años de prisión condicional al joven acusado

El bovrilense Héctor Micael Luque fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por un caso de faena clandestina ocurrido en Sir Leonard, La Paz, en el marco de una investigación que logró llegar a una sentencia apenas 33 días después del hecho. Los abogados Nicolás Kaiser y Joaquín Ivanovich, representantes del productor afectado, Álvaro Prevero, brindaron detalles a Elonce sobre la resolución y adelantaron que la causa continuará para establecer si participaron otras personas.

La sentencia declaró al acusado de 28 años autor material y penalmente responsable. La resolución fue alcanzada mediante un acuerdo de juicio abreviado y estableció una pena de dos años de prisión condicional, por lo que no será cumplida en una unidad penal siempre que respete las reglas de conducta impuestas.

“En apenas 33 días hubo una investigación, se pudo identificar al responsable, hubo un acuerdo de juicio abreviado y se dictó la sentencia condenatoria”, destacó Kaiser sobre la celeridad del proceso.

Las medidas que deberá cumplir el condenado

Además de la pena, la Justicia estableció una serie de obligaciones. El condenado deberá realizar tareas comunitarias, bajo las condiciones y en el lugar que determine el organismo correspondiente.

También se dispuso una prohibición de acercamiento de 1.000 metros al establecimiento rural La Yola, donde ocurrieron los hechos.

Respecto del productor afectado, Álvaro Prevero, se ordenó que Luque no pueda establecer contacto con él ni realizar actos molestos, intimidatorios o perturbadores. “Para la víctima, en esta oportunidad, el sistema le dio una respuesta concreta y rápida”, valoró el abogado.

Las pruebas que permitieron identificar al acusado

Durante la entrevista, Ivanovich explicó que diferentes elementos recolectados durante la investigación permitieron avanzar sobre la identidad del responsable.

Entre las pruebas mencionó la identificación de la marca y de un botón amarillo colocado en la oreja de uno de los animales, además de otros elementos encontrados durante las actuaciones.

A ello se sumaron publicaciones realizadas a través de medios electrónicos. Según detalló el abogado, se analizaron contenidos difundidos mediante estados de WhatsApp y Facebook, que contribuyeron a la investigación.

Investigan si hubo más responsables

La condena no implica el cierre total de las actuaciones. Los abogados confirmaron que la investigación continuará para determinar si otras personas estuvieron involucradas.

“Lo que se estableció con la defensa y la Fiscalía, y que nosotros avalamos desde esta querella, es que se continúe con la investigación”, explicó Kaiser.

El profesional remarcó que representan los intereses de Prevero y sostuvo que el productor sufrió importantes pérdidas económicas por los episodios registrados en su establecimiento.

Pérdidas superiores a los $20 millones

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, el damnificado sufrió pérdidas por más de 20 millones de pesos en menos de un mes. Si bien anteriormente había atravesado episodios similares de manera aislada, la reiteración y magnitud de los últimos hechos lo llevaron a realizar la denuncia.

“Álvaro sufrió un gran perjuicio en su producción y también en su propiedad privada, porque en cuestión de menos de un mes sufrió pérdidas por más de 20 millones de pesos”, afirmó Kaiser.

El abogado consideró que el caso también generó repercusión entre otros productores rurales afectados por situaciones de similares características.

“Entendemos que es un gran precedente”

Los representantes del productor destacaron la rapidez con la que actuaron los diferentes organismos involucrados y consideraron que la resolución constituye un antecedente importante frente a los delitos que afectan al sector rural.

Faena clandestina en La Paz: dictaron dos años de pena condicional para el acusado

“Entendemos que es un gran precedente y que la Justicia está tomando cartas en el asunto”, manifestó Kaiser.

También destacó el trabajo realizado por la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales para identificar al responsable.

“Los productores quieren seguir produciendo y para eso necesitan seguridad jurídica y una Justicia que tome medidas. Ahora vamos por ese camino”, concluyó el abogado en diálogo con Elonce.