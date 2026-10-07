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Policiales Intervino la División Robos y Hurtos

Recuperaron una moto robada en Paraná y detuvieron a un hombre de 43 años

Una moto robada en Paraná fue recuperada en barrio Paraná XVI luego de un operativo policial. Por el hecho detuvieron a un hombre de 43 años, señalado como uno de los presuntos autores de la sustracción.

7 de Octubre de 2026
Recuperaron una moto robada en Paraná.
Recuperaron una moto robada en Paraná. Foto: (PER).

Una moto robada en Paraná fue recuperada en barrio Paraná XVI luego de un operativo policial. Por el hecho detuvieron a un hombre de 43 años, señalado como uno de los presuntos autores de la sustracción.

Una moto robada en Paraná fue recuperada en barrio Paraná XVI durante la tarde de este miércoles y un hombre de 43 años quedó detenido como presunto implicado en el hecho, informaron fuentes policiales.

 

El procedimiento comenzó luego de que la Policía tomara conocimiento de la sustracción de una motocicleta Zanella ZB de 110 cc en la zona de calles Las Calandrias y Los Ceibos, en la capital entrerriana.

 

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron tareas de búsqueda y lograron localizar el rodado sustraído en barrio Paraná XVI, donde fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

 

Detuvieron a un sospechoso

 

La investigación continuó con la participación de personal de la División Robos y Hurtos, que realizó distintas averiguaciones para establecer quiénes habrían intervenido en el robo.

 

Como resultado de esas tareas, los efectivos localizaron a un hombre de 43 años, señalado como uno de los presuntos autores de la sustracción de la motocicleta.

 

La Fiscalía en turno dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de la Zanella ZB recuperada. Las actuaciones continuaron para determinar las circunstancias del robo y establecer si existieron otras personas involucradas.

Temas:

Paraná Robo motocicleta secuestro
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