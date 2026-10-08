Circulaban con cocaína por Entre Ríos en un remis y la investigación terminó con tres allanamientos en Santa Fe

Un control vial en Victoria derivó en una investigación por presunto narcotráfico que se extendió hasta la provincia de Santa Fe, donde se realizaron tres allanamientos por orden de la Justicia Federal. El procedimiento inicial permitió secuestrar 206,84 gramos de cocaína y detener a dos pasajeros que viajaban en un remis.

El hecho ocurrió el 6 de octubre de 2026, cuando efectivos del Puesto de Control Vial Victoria, dependiente de la Policía de Entre Ríos, detuvieron la marcha de un Chevrolet Prisma afectado al servicio de remis. En el vehículo viajaban el conductor y dos pasajeros, un hombre y una mujer provenientes de Rosario, quienes manifestaron no contar con la documentación solicitada.

Ante esa situación, los uniformados convocaron a un can antinarcóticos, cuyo accionar permitió detectar la posible presencia de estupefacientes en una de las mochilas que transportaban los pasajeros.

Con testigos presentes, se procedió a abrir el equipaje y se encontró un envoltorio negro. Las diligencias posteriores confirmaron que contenía 206,84 gramos de cocaína. Además, se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y anotaciones consideradas de interés para la causa.

Tras el procedimiento, ambas personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal.

Tres allanamientos entre Entre Ríos y Santa Fe

A partir del secuestro de la droga, personal especializado de la Policía de Entre Ríos desarrolló tareas investigativas, análisis de información y seguimiento de posibles vínculos para profundizar la causa.

Los resultados permitieron avanzar sobre nuevas líneas de investigación y solicitar medidas judiciales fuera de la provincia. Con las autorizaciones correspondientes, se concretaron tres allanamientos en Victoria, Entre Ríos, y en Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, ambas localidades de Santa Fe.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Victoria, Federico Martín Ríos, con la intervención del secretario del juzgado, Nicolás Javier Benítez, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

En los operativos participaron efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, la División Drogas Peligrosas y la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Victoria, además de la Guardia de Infantería Adiestrada y personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe.

Qué encontraron durante los procedimientos

Como resultado de los tres allanamientos, fueron identificadas 16 personas. También se secuestraron ocho teléfonos celulares, papelillos y 1,9 gramos de marihuana, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

De esta manera, una intervención preventiva realizada en el puesto vial de Victoria dio origen a una investigación que trascendió los límites provinciales y permitió concretar nuevas medidas judiciales.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Entre Ríos, a través de sus áreas especializadas en la lucha contra las drogas peligrosas, en coordinación con fuerzas de seguridad de Santa Fe.