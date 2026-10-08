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Policiales Investigan un siniestro vial en Misiones

Atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas en Misiones y habría escapado a Paraguay: el video

Un hombre en silla de ruedas murió tras ser atropellado por un automóvil en Misiones. El conductor escapó y los investigadores sospechan que cruzó hacia Paraguay. Analizan cámaras de seguridad para identificarlo y reconstruir su recorrido.

8 de Octubre de 2026
Hombre en silla de ruedas murió atropellado en Misiones.
Hombre en silla de ruedas murió atropellado en Misiones. Foto: NA.

Un hombre en silla de ruedas murió tras ser atropellado por un automóvil en Misiones. El conductor escapó y los investigadores sospechan que cruzó hacia Paraguay. Analizan cámaras de seguridad para identificarlo y reconstruir su recorrido.

Un hombre en silla de ruedas murió atropellado en Misiones y el conductor del automóvil involucrado escapó del lugar. La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, mientras que los investigadores intentan determinar el paradero del automovilista, quien habría cruzado hacia Paraguay después del siniestro vial.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno. Según la información difundida por medios locales, Martínez fue embestido por un vehículo cuyo conductor continuó su marcha sin permanecer en el lugar.

 

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el automóvil tendría patente paraguaya. A partir de las imágenes registradas por cámaras de seguridad, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del rodado y analizan la posibilidad de que haya cruzado hacia la ciudad de Encarnación.

 

Investigan si el conductor escapó hacia Paraguay

 

De acuerdo con lo publicado por Misiones Online, las autoridades trabajan para localizar el vehículo involucrado e identificar a la persona que conducía al momento del impacto.

 

Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el automovilista atravesó el puente internacional después de atropellar a Martínez. Sin embargo, el presunto cruce hacia Paraguay todavía debe ser confirmado mediante las actuaciones correspondientes.

 

Las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores del recorrido constituyen una de las principales herramientas para reconstruir lo sucedido. Los registros podrían permitir establecer la dirección que tomó el automóvil y aportar información para su identificación.

 

Buscan testigos y nuevas imágenes del siniestro

 

Además del análisis de las grabaciones disponibles, los investigadores buscan testimonios de personas que hayan presenciado el hecho o que puedan aportar datos sobre el vehículo involucrado.

 

También se realizaron pericias en el lugar del siniestro para reunir elementos que permitan determinar las circunstancias en las que Martínez fue atropellado.

 

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, no se informó oficialmente la identificación ni la detención del conductor. Las autoridades procuran establecer su recorrido y confirmar si efectivamente abandonó el territorio argentino.

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