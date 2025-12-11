 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativos antidrogas

Cinco detenidos y droga secuestrada tras allanamientos por narcomenudeo en Concordia

La Policía realizó múltiples procedimientos en viviendas de dos localidades del departamento Concordia, donde secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización de drogas.

11 de Diciembre de 2025
Operativos simultáneos por narcomenudeo.
Operativos simultáneos por narcomenudeo. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en Benito Legerén y Puerto Yeruá, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Los procedimientos se realizaron tras órdenes judiciales y permitieron avanzar de manera significativa en la causa.

Según se informó oficialmente, los operativos se desarrollaron de forma simultánea y estuvieron a cargo de efectivos especializados, quienes ingresaron a los domicilios señalados luego de tareas previas de inteligencia y recolección de pruebas. Como resultado, se logró el secuestro de una importante cantidad de droga, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta.

Droga, dinero y elementos secuestrados

 

Durante los allanamientos, la Policía secuestró 37 envoltorios de cocaína, con un peso total de 150,6 gramos. Además, se incautó la suma de 608.000 pesos en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones, que sería producto de la actividad ilícita investigada.

En los domicilios también se encontraron tres plantas de marihuana y envoltorios con la misma sustancia ya fraccionada, lo que refuerza la hipótesis de una presunta comercialización. Asimismo, se secuestraron dos balanzas de precisión y varios elementos de corte, comúnmente utilizados para la preparación de estupefacientes destinados a la venta.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia, que evaluará su incorporación como evidencia en la causa.

Personas detenidas y causa en curso

 

Como resultado de los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas: tres hombres y dos mujeres. Los implicados fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron supeditados a la causa judicial, a la espera de las resoluciones correspondientes.

Desde la fuerza indicaron que la investigación continuó con el objetivo de determinar el alcance de la actividad delictiva y establecer si existen más personas involucradas. Los allanamientos se enmarcaron en las acciones que la Policía entrerriana viene desarrollando para combatir el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia.

Temas:

Concordia Estupefacientes allanamientos narcomenudeo
