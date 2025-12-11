 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Avance en la investigación por un robo

Allanaron la vivienda del sospechoso por el robo en una mutual y recuperaron dinero

11 de Diciembre de 2025
Procedimiento policial tras el robo.
Procedimiento policial tras el robo. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Tras el asalto cometido el 9 de diciembre en una mutual de empleados, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio del presunto autor, donde secuestró ropa utilizada durante el hecho y una suma de dinero en efectivo.

En el marco de la investigación por el robo ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en la Mutual de los empleados de IAFAS, personal policial llevó adelante un allanamiento en el domicilio del principal sospechoso, en un procedimiento que fue considerado exitoso por las autoridades.

 

El operativo se concretó luego de tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del ilícito. Durante la intervención, los efectivos lograron reunir elementos de interés para la causa, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia.

Prendas secuestradas y dinero incautado

 

Según se informó oficialmente, en el domicilio allanado se secuestraron varias prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor al momento de cometer el robo. Entre los elementos incautados se encontraban una gorra gris con logotipo de la marca Nike, una remera de mangas cortas de color gris con estampado rojo, un short deportivo rojo y blanco y un par de zapatillas Nike de colores rojo y gris.

 

Además de las prendas, durante el procedimiento se incautó una suma de $118.740 en efectivo, compuesta por billetes de diferentes denominaciones. De acuerdo a la información policial, el dinero secuestrado presentaría un presunto origen ilícito, por lo que quedó incorporado como evidencia en la causa.

Investigación en curso

 

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de esclarecer en su totalidad las circunstancias del robo y determinar responsabilidades. Desde la fuerza indicaron que no se descartan nuevas medidas procesales en el marco de la investigación.

 

El robo a la mutual generó preocupación entre los empleados y asociados, por lo que el avance en la causa fue valorado como un paso importante para el esclarecimiento del hecho. Las autoridades reiteraron que se continúa trabajando para asegurar que el caso llegue a una resolución conforme a derecho.

Temas:

IAFAS Investigación Robo allanamiento
