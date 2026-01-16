Chocó una camioneta contra un caballo suelto en la ruta

Un accidente vial se registró durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 135, a la altura del puente del arroyo De la Leche, donde una camioneta colisionó con un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.

El siniestro ocurrió pasada la medianoche, cuando por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Ford, modelo Ranger, impactó contra un equino macho de pelaje alazán. El vehículo era conducido por un hombre de 61 años, quien no logró evitar el choque al encontrarse de manera imprevista con el animal sobre la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor resultó con lesiones, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado para una mejor evaluación médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que procedió a señalizar la zona para prevenir nuevos incidentes y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante las actuaciones. El equino murió producto del impacto.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer la procedencia del animal, ya que la presencia de animales sueltos sobre rutas constituye un riesgo permanente para la seguridad vial.

Más noticias