Atraparon banda que robaba en Paraná: estudiaba movimientos de familias y tenía todo planificado

Una investigación que llevaba tiempo en desarrollo permitió desarticular a una banda delictiva que operaba en distintos barrios de la ciudad. Se trató de un grupo de personas que estudiaba en detalle los movimientos de las viviendas elegidas y planificaba cada robo con tareas de inteligencia previa, según confirmaron fuentes policiales.

Procedimientos policiales en Paraná.

Los procedimientos se concretaron tras una tentativa de robo ocurrida en un domicilio de barrio Tortuguita, jurisdicción de la Comisaría 14 de Paraná el 2 de enero. En ese hecho, los delincuentes no lograron concretar el ilícito debido a la llegada imprevista de un vecino, conocido de la familia damnificada, que sorprendió a los intrusos cuando se encontraban dentro de la vivienda.

El jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes, explicó que “se trata de una investigación que viene desde tiempo atrás por otros hechos cometidos en la ciudad”. En ese marco, detalló que la banda estaba integrada por personas de Paraná, plenamente identificadas, que se tomaban el tiempo necesario para analizar cada objetivo antes de actuar.

Comisaría 14

Herramientas y seguimiento policial

Durante la intervención inicial, el personal policial constató que los sospechosos habían dejado en el lugar distintas herramientas y elementos utilizados para concretar robos. Entre ellos, se secuestraron aerosoles para pintar cámaras de seguridad y otros con poliuretano expandido, que eran utilizados para neutralizar alarmas y evitar que sonaran durante el ingreso a las viviendas.

A partir de ese hecho, se inició un seguimiento exhaustivo. “Empezó todo el trabajo de investigación, tanto hacia atrás como hacia adelante del hecho, para identificar quiénes eran las personas involucradas”, señaló Reyes. Las tareas incluyeron el análisis de cámaras particulares y del sistema 911, lo que permitió individualizar los vehículos utilizados y a los integrantes de la banda.

Toda la información fue puesta a disposición de la Fiscalía de Atención Primaria, que llevaba adelante la causa. Con las pruebas reunidas, se libraron las órdenes de allanamiento correspondientes, que derivaron en el secuestro de un vehículo, una motocicleta y varios teléfonos celulares.

Patrullero policial

Banda organizada y causas en curso

Si bien en el hecho investigado no se logró la sustracción de elementos, las personas involucradas quedaron supeditadas a la causa judicial. “Es una banda que ya está actuando en esta ciudad. Se llegó a un buen puerto porque se pudo identificar y frenar su accionar”, afirmó el funcionario policial.

Reyes remarcó que el grupo no actuaba de manera improvisada. “Estas personas siempre tienen datos concretos, no van a un lugar al azar. Realizan investigación previa, del mismo modo que nosotros investigamos a los delincuentes”, sostuvo.

Además, confirmó que las tareas investigativas continuaban, ya que los sospechosos estarían vinculados a otros robos anteriores. “No se descarta que haya más personas involucradas y en los próximos días podrían realizarse nuevos procedimientos, tanto por este hecho como por otros anteriores”, anticipó.

Reyes destacó especialmente el trabajo articulado entre distintas áreas de la fuerza y la Justicia. En los operativos participaron comisarías, la Jefatura Departamental, la División de Rastros de Policía Científica, la División 911 y la División General de Investigaciones.

“Son personas preparadas para delinquir, pero nosotros trabajamos para la sociedad. El trabajo en conjunto es lo primordial para demostrar que se trata de bandas organizadas y llevar tranquilidad a los vecinos”, concluyó Reyes.

Secuestros y trabajo articulado

Como resultado de los procedimientos realizados, se dispuso el secuestro de un automóvil, una motocicleta y varios equipos de telefonía celular pertenecientes a los propietarios de ambos rodados. Las personas vinculadas a estos elementos quedaron supeditadas a la causa judicial, mientras continuaban las actuaciones dispuestas por la Justicia.

Desde la fuerza policial destacaron que estos resultados se enmarcaron en el trabajo articulado que se viene desarrollando entre las distintas divisiones dependientes de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia y el personal de las comisarías que integran la Jefatura Departamental. El objetivo, señalaron, fue avanzar en el esclarecimiento de hechos delictivos y reforzar las tareas de prevención en la ciudad.