 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Investigación policial

Procedimientos en dos barrios permitieron secuestros clave por un robo en Paraná

Dos operativos policiales se realizaron en barrios San Agustín y Corrales en el marco de una causa judicial por un hecho ocurrido a comienzos de enero. Secuestraron vehículos y teléfonos celulares.

16 de Enero de 2026
Procedimientos policiales en Paraná.
Procedimientos policiales en Paraná. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Dos operativos policiales se realizaron en barrios San Agustín y Corrales en el marco de una causa judicial por un hecho ocurrido a comienzos de enero. Secuestraron vehículos y teléfonos celulares.

Diferentes procedimientos policiales en Paraná se realizaron durante la tarde de este jueves, cuando personal de la División Robos y Hurtos, concretó dos operativos en distintos sectores de la ciudad, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido el pasado 2 de enero.

Según se informó oficialmente, las actuaciones se desarrollaron en zonas de los barrios San Agustín y Corrales, con la participación de efectivos de Comisaría Catorce y el apoyo de los grupos de Operaciones Especiales de la Jefatura Departamental de Paraná. Los procedimientos estuvieron relacionados con un ilícito cometido dentro de la jurisdicción de dicha dependencia policial.

Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía en turno, a partir del trabajo investigativo llevado adelante por la policía. De acuerdo a los datos recabados durante la pesquisa, los investigadores lograron individualizar los vehículos utilizados para la concreción del hecho, como así también identificar a las personas que se movilizaban en los mismos, quienes serían los presuntos autores.

Como resultado de los procedimientos, se dispuso el secuestro de un automóvil, una motocicleta y varios equipos de telefonía celular pertenecientes a los propietarios de ambos rodados. Las personas vinculadas a estos elementos quedaron supeditadas a la causa judicial, mientras continúan las actuaciones ordenadas por la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que estos resultados se enmarcan en el trabajo articulado que se viene desarrollando entre las distintas divisiones dependientes de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia y el personal de las comisarías que integran la Jefatura Departamental Paraná, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de hechos delictivos y fortalecer la prevención en la ciudad.

Temas:

hechos delictivos investigaciones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso