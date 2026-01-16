Detuvieron a un hombre con arma tumbera y con cocaína

El sospechoso fue interceptado durante una recorrida peatonal en un barrio de la ciudad. Al advertir la presencia policial, huyó y descartó un morral con droga, dinero y un arma de fabricación casera. Intervino personal de Drogas Peligrosas.
Un hombre fue detenido tras ser sorprendido con un arma tumbera y cocaína durante un procedimiento policial realizado en un barrio de la ciudad. El hecho ocurrió mientras personal policial efectuaba una recorrida peatonal preventiva, en el marco de operativos de control dispuestos para reforzar la seguridad en la zona.
Según se informó, el procedimiento se desarrolló en barrio Las Flores, cuando los efectivos observaron a un individuo que, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga de manera repentina. Durante la huida, el sospechoso descartó un morral de color negro, lo que llamó la atención de los uniformados, quienes iniciaron un seguimiento y lograron reducirlo a pocos metros del lugar.
Al revisar el morral abandonado, el personal policial constató que en su interior había varios envoltorios de color blanco, una suma de dinero en efectivo y un arma blanca de fabricación casera. De inmediato se dio intervención a personal especializado de la División Drogas Peligrosas para continuar con el procedimiento correspondiente.
Droga, dinero y un arma casera
Tras la intervención del área especializada, se procedió al secuestro formal de los elementos hallados. En total, se contabilizaron 56 envoltorios que contenían una sustancia blanca. Al realizarse el test de campo, el resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 15,2 gramos.
Además de la droga, los efectivos incautaron la suma de 3.000 pesos en efectivo y una faca de fabricación casera, considerada un arma prohibida por su potencialidad lesiva. Todo el material quedó a disposición de la Justicia, junto con el detenido, quien fue trasladado a dependencias policiales para su correcta identificación.
Intervención judicial
La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que dispuso el secuestro de la droga, el dinero y el arma, y ordenó las actuaciones de rigor para determinar la situación procesal del hombre detenido. No se descarta que el sospechoso quede imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y portación de arma de fabricación casera.