Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Un hombre de 41 años que se encontraba pescando junto a familiares en el puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22, en el departamento Federal, cayó a las aguas del río Gualeguay y al no poder ser rescatado, se inició un operativo de búsqueda con intervención policial, bomberos voluntarios y buzos tácticos.

La tarea se extendió durante toda la jornada del jueves, pero no se logró localizar a la persona y los rastrillajes se retomaron este viernes en las primeras horas de la mañana con la llegada de personal especializado y bomberos voluntarios de Chajarí y Federal.

Vale recordar que este jueves, alrededor de las 10:30 horas, los Bomberos Voluntarios de Federal fueron convocados por la Policía Departamental para intervenir en la búsqueda del ciudadano.

Dos dotaciones se desplazaron hasta la zona con una embarcación, iniciando un operativo de rastrillaje y localización que se prolongó durante toda la jornada, pero pese al esfuerzo y la coordinación entre las fuerzas, el resultado fue negativo.

Hacia la tarde noche, la búsqueda cesó, pero se retomó este viernes con la llegada de más personal de la policía y de bomberos para reforzar el operativo.