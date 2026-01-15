La búsqueda el hombre que cayó al río Gualeguay cuando pescaba continuará este viernes

La búsqueda del cuerpo de un hombre en el río Gualeguay finalizó sin resultados, luego de iniciarse este jueves por la mañana, luego de que se alertara a la Policía sobre la caída de una persona desde un puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba pescando junto a familiares y amigos, y desde entonces se desplegó un amplio operativo con intervención policial, bomberos voluntarios y buzos tácticos.

Según explicó a Elonce el comisario Daniel Della Giustina, jefe de la Departamental Federal, el aviso ingresó cerca de las 10 de la mañana a la comisaría de Chañar, luego de que un transeúnte fuera interceptado por las personas que se encontraban en el lugar. “Al arribar el personal policial, se constató que un hombre se había precipitado al agua desde la parte alta del puente y había desaparecido en el cauce del río”, relató.

El funcionario precisó que el grupo estaba conformado por cuatro personas, todas oriundas de Federal y con vínculos familiares entre sí. “Habían concurrido con la intención de pescar y acampar. En un momento, este ciudadano se habría apartado del grupo y, por circunstancias que aún se investigan, cayó al río. Uno de sus acompañantes intentó auxiliarlo, pero no logró salvarlo”, explicó Della Giustina.

Dificultades del operativo

Desde el primer momento se activó un rastrillaje en la zona, tanto por agua como por tierra. “Trabajaron bomberos voluntarios de Federal realizando tareas en el río, mientras que el personal policial efectuó recorridas pedestres por la costa”, indicó el jefe policial. No obstante, remarcó que el operativo se vio dificultado por las características del lugar. “Es una zona compleja, con abundante vegetación y un terreno de difícil acceso”, señaló.

A estas complicaciones se sumaron las condiciones climáticas adversas. “Fue una jornada lluviosa, con un clima hostil que dificultó aún más las tareas”, sostuvo. Pese a ello, se incorporaron al operativo buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos, dependientes de la División COE de la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, con el objetivo de intensificar la búsqueda bajo el agua.

Investigación y continuidad de la búsqueda

Della Giustina aclaró que el hecho se encuentra judicializado y es investigado bajo las directivas del fiscal en turno. “Estamos siendo prudentes porque hay una causa en curso y se deberán establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la caída”, manifestó a Elonce. En ese sentido, indicó que aún no se determinó si la víctima sabía nadar, dato que será evaluado en el marco de la investigación.

Respecto a la continuidad del operativo, el comisario confirmó que las tareas se reanudarán a primera hora del día siguiente. “Durante la noche se hizo una pausa porque la visibilidad es nula, aunque los buzos continuaron evaluando la situación. Mañana se retomará la búsqueda con embarcaciones y la participación de los buzos tácticos, siempre que el clima lo permita”, concluyó.

La víctima fue identificada como un hombre de 42 años, vecino de Federal. Las autoridades reiteraron que se continuará trabajando de manera coordinada para dar con el cuerpo en el menor tiempo posible.