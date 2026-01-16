Perro antidrogas permitió secuestrar cocaína y detener a una persona

Un procedimiento en Rosario del Tala finalizó con el secuestro de estupefacientes, dinero y un celular, tras la intervención del perro detector Layka, que marcó de manera positiva una mochila durante un control preventivo.
Un operativo preventivo de calle llevado adelante este jueves por personal de la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala culminó con el secuestro de estupefacientes y la aprehensión de un hombre de 27 años, tras un procedimiento desarrollado en inmediaciones del Balneario Municipal.
El hecho se produjo cuando los efectivos policiales observaron el paso de una motocicleta color blanco, tipo 110 cc, en la que se desplazaban dos hombres. Al advertir que uno de los ocupantes contaba con antecedentes por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, el personal dispuso la detención de la marcha del rodado para su identificación.
Al descender del vehículo, ambos individuos intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente reducidos y aprehendidos a escasos metros del lugar. La intervención fue calificada como eficaz y rápida, logrando neutralizar la situación sin que se registraran incidentes mayores.
Tras la aprehensión, se solicitó la intervención del perro detector de narcóticos “Layka”, cuya labor resultó determinante en el procedimiento. Durante el pasaje preventivo sobre una mochila que portaba uno de los sujetos, el animal marcó de manera positiva la posible presencia de sustancias estupefacientes, lo que motivó una requisa más exhaustiva.
Puesto el procedimiento en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, la Fiscalía dispuso el secuestro de los elementos hallados y la aprehensión de uno de los involucrados, mientras que el segundo quedó supeditado a la causa, a disposición de la Justicia.
Como resultado del operativo, se incautaron dos envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína compacta, además de un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, elementos que fueron puestos a resguardo como parte de la investigación.