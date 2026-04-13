Rescataron a un hombre que quedó atrapado en el auto tras un choque en Paraná

En la mañana de este lunes se registró un choque en la ciudad de Paraná en el cual se vieron involucrados dos vehículos: un Renault Clío, color negro, y una camioneta Toyota Hilux. Producto del impacto, un hombre debió ser rescatado tras quedar atrapado en su auto.

El hecho se registró en la intersección de calles Maciá y Tratado del Pilar y motivó la intervención de una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Cuando llegaron al lugar, constataron que un hombre, se encontraba atrapado en el Renault y no podía salir por sus propios medios.

Ante esta situación, los bomberos desplegaron tareas de rescate para liberar al herido, utilizando las herramientas necesarias para garantizar una extracción segura y evitar mayores lesiones.

En el lugar también trabajó personal del móvil 24 de Emergencias Sanitarias 107, que brindó asistencia inmediata al hombre una vez que fue rescatado del vehículo.