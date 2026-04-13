 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Choque en calle Maciá

Rescataron a un hombre que quedó atrapado en el auto tras un choque en Paraná

Un hombre quedó atrapado en su auto tras un choque con una camioneta. El hecho se registró en calle Maciá de la ciudad de Paraná.

13 de Abril de 2026
Choque en calle Maciá
Choque en calle Maciá Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Un hombre quedó atrapado en su auto tras un choque con una camioneta. El hecho se registró en calle Maciá de la ciudad de Paraná.

En la mañana de este lunes se registró un choque en la ciudad de Paraná en el cual se vieron involucrados dos vehículos: un Renault Clío, color negro, y una camioneta Toyota Hilux. Producto del impacto, un hombre debió ser rescatado tras quedar atrapado en su auto.

 

El hecho se registró en la intersección de calles Maciá y Tratado del Pilar y motivó la intervención de una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

 

Cuando llegaron al lugar, constataron que un hombre, se encontraba atrapado en el Renault y no podía salir por sus propios medios.

Ante esta situación, los bomberos desplegaron tareas de rescate para liberar al herido, utilizando las herramientas necesarias para garantizar una extracción segura y evitar mayores lesiones.

 

En el lugar también trabajó personal del móvil 24 de Emergencias Sanitarias 107, que brindó asistencia inmediata al hombre una vez que fue rescatado del vehículo.

Hasta el momento, se desconoce c&oacute;mo ocurri&oacute; el choque
Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió el choque

 

 

Temas:

Choque Paraná atrapado auto calle Maciá rescate Bomberos Voluntarios
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso