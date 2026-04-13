Murió Julio Ricardo, histórico periodista y comentarista del fútbol argentino

El periodista deportivo Julio Ricardo murió a los 87 años luego de permanecer internado en la Clínica Zabala, en la ciudad de Buenos Aires. Su fallecimiento generó conmoción en el ámbito del periodismo argentino, donde fue reconocido como una de las voces más influyentes en la cobertura del fútbol durante más de seis décadas.

Ricardo desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión, desempeñándose como comentarista, cronista y analista. Su nombre quedó asociado a grandes ciclos deportivos y a transmisiones históricas del fútbol argentino, donde consolidó un estilo propio basado en el análisis y la claridad conceptual.

A lo largo de su carrera compartió trabajo con reconocidos relatores y periodistas como José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, con quien integró el equipo de “Fútbol para Todos” entre 2009 y 2013.

Una trayectoria marcada por la radio y la televisión

Nacido el 18 de agosto de 1933, Julio Ricardo inició su carrera en 1957 en el diario Noticias Gráficas. Desde entonces, construyó un recorrido sostenido en distintos medios, con pasos por canales de televisión como el 9, 11 y 13, además de emisoras como Radio Colonia y Radio Nacional.

En la década de 1960 comenzó a consolidarse como comentarista en transmisiones radiales, luego de ser convocado por José María Muñoz a Radio Rivadavia. Con el tiempo, su figura se afianzó en el ámbito televisivo, especialmente en los años noventa, cuando condujo el programa “Tribuna Caliente”, junto a Antonio Carrizo.

Su carrera también incluyó un breve paso por la función pública: en 1990 fue designado director de ATC (actual TV Pública), cargo al que renunció meses después por diferencias políticas.

Experiencia, estilo y legado

Ricardo fue reconocido por su capacidad de análisis y su adaptación a los distintos momentos del fútbol argentino. Durante décadas atravesó debates históricos del deporte, como las diferencias entre las corrientes lideradas por César Luis Menotti y Carlos Bilardo, manteniendo una posición independiente.

“Trataba de rescatar lo mejor de cada postura”, había señalado en una de sus entrevistas, al referirse a esas discusiones que marcaron una época en el fútbol nacional.

En sus comienzos también protagonizó coberturas relevantes, como la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962. Años después, recordó como uno de los momentos más impactantes de su carrera el accidente fatal del piloto Juan Gálvez, del que fue testigo durante una cobertura automovilística.

Su formación estuvo influenciada por un entorno familiar vinculado al periodismo, lo que contribuyó a desarrollar una mirada analítica y reflexiva sobre el deporte.

Con su fallecimiento, el periodismo deportivo argentino pierde a una de sus figuras históricas, cuya voz y estilo marcaron a generaciones de profesionales y oyentes.