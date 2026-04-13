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Policiales Allanamientos simultáneos en Diamante: encontraron más de 2 kilos de m

Diamante: secuestraron casi 2 kilos de marihuana, cocaína, dinero y un arma en cinco allanamientos

El operativo se realizó en cinco domicilios de manera simultánea y permitió incautar cocaína, marihuana, efectivo y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes, en el marco de una investigación por microtráfico.

13 de Abril de 2026
Allanamientos en Diamante.
Allanamientos en Diamante.

El operativo se realizó en cinco domicilios de manera simultánea y permitió incautar cocaína, marihuana, efectivo y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes, en el marco de una investigación por microtráfico.

En Diamante, un operativo por narcomenudeo permitió secuestrar una importante cantidad de droga, dinero en efectivo, un arma de fuego y detener a un hombre, tras un trabajo que se extendió durante varios meses. Las medidas se concretaron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en distintos puntos de la ciudad.

 

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental, junto al Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa por venta de estupefacientes a menor escala.

 

 

Luego de reunir información durante varios meses, la Justicia autorizó cinco allanamientos que se realizaron de manera simultánea, en un despliegue que se extendió hasta pasada la medianoche.

 

Qué secuestraron en los allanamientos

 

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron 1,934 kilos de marihuana distribuidos en envoltorios y restos compactos, además de 39,6 gramos de cocaína que estaban fraccionados en distintos envoltorios y listos para su comercialización.

 

Elementos incautados en Diamante.
Elementos incautados en Diamante.

 

También se secuestraron cuatro plantas de cannabis, cogollos con un peso total de 240 gramos y elementos utilizados para el fraccionamiento, como picadores y recortes.

En cuanto al dinero, se incautaron 930.350 pesos en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de una actividad vinculada a la venta de droga.

 

Además, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, una tablet, un motovehículo marca Motomel y 96 comprimidos de distintos medicamentos.

 

Detenido en Diamante.
Detenido en Diamante.

 

Arma de fuego y detenido

 

En el operativo también se encontró un arma de fuego calibre .22 junto a municiones de distintos calibres, entre ellas 46 proyectiles del mismo calibre, ocho de 9 milímetros y otros de diferente tipo.

 

 

Durante las medidas, se identificó a ocho personas y se detuvo a un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

 

Las actuaciones continúan en Diamante, mientras se analizan los elementos secuestrados y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

Temas:

Diamante droga allanamientos marihuana
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