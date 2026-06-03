Habilitan nuevos talleres para la revisión técnica vehicular en todo el país

El Gobierno nacional abrió el registro para nuevos talleres de revisión técnica vehicular. La medida permitirá que concesionarias, importadores y establecimientos habilitados realicen controles obligatorios.
El Gobierno nacional habilitó la apertura permanente del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y permitió que nuevos prestadores puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), en el marco de una reforma destinada a ampliar la oferta del servicio y reducir restricciones administrativas.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 32/2026 y se enmarca en los cambios impulsados por el Gobierno nacional para flexibilizar el sistema de controles vehiculares y promover una mayor competencia entre los prestadores.
A partir de esta disposición, los talleres que se encuentren inscriptos en el registro, así como aquellos que se incorporen en adelante, podrán realizar la revisión técnica de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos o especiales, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente.
Registro abierto y trámites digitales
La resolución estableció que el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos será abierto, público, gratuito y digital. Los trámites de inscripción, actualización o modificación de datos deberán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Además, la Secretaría de Transporte deberá desarrollar en un plazo de 90 días una base informática nacional que centralice la información de las inspecciones técnicas realizadas en todo el país. Los talleres estarán obligados a remitir los datos y resultados de cada revisión para integrarlos al sistema.
La normativa también ratificó que las revisiones deberán acreditarse mediante un Certificado de Revisión Técnica (CRT), que será incorporado a una base de datos nacional para controlar su vigencia. Asimismo, los talleres continuarán entregando la oblea para colocar en el parabrisas y un certificado digital con la misma validez.
Menos regulación y más competencia
Desde el Gobierno argumentaron que los cambios buscan eliminar barreras burocráticas, ampliar la oferta de servicios y evitar restricciones que limiten la actividad privada. En los considerandos de la resolución se señaló que la eliminación de mecanismos restrictivos permitirá incrementar la competencia y mejorar la disponibilidad del servicio en distintas regiones del país.
La normativa dispuso además que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y auditar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los talleres habilitados. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la CNRT deberán adecuar sus normativas internas en un plazo de 30 días.
Con esta resolución, el Ejecutivo profundiza el proceso de modernización y desregulación del sistema de revisión técnica vehicular iniciado con las modificaciones introducidas en 2025 a la Ley Nacional de Tránsito. El objetivo oficial es ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar la RTO, simplificar los trámites administrativos y garantizar los controles de seguridad vial mediante un esquema digital y de alcance nacional.