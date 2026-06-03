Las jornadas estables se mantienen y anticipan lluvias para el fin de semana

El inicio de junio no rompió con el patrón de mayo: el cielo cubierto sigue presente en amplias zonas del centro norte del país, con algunas nieblas y neblinas matinales y la humedad que modifica la percepción del frío seco.

En el centro del país, este miércoles las máximas difícilmente superarán los 17-18°C; las mínimas, entre 8 y 12°C. Quien tenga que manejar temprano por las rutas del centro o el Litoral, deberá tener precaución: si bien serán menos intensas, la reducción de visibilidad por neblinas y bancos de niebla se mantiene.

El jueves 4 es el quiebre de esta relativa estabilidad meteorológica. Un frente avanzará desde el norte patagónico hacia la región Pampeana, poniendo en marcha el retorno de las lluvias que brillaron por su ausencia durante casi todo mayo.

La franja con mayores precipitaciones se extenderá desde Córdoba hacia el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con acumulados de hasta 40 mm, en la forma de lluvias y tormentas, siendo menores en sectores próximos a Tandil y Mar del Plata. El norte bonaerense y el sur del Litoral por ahora no sentirán el impacto de la llegada del frente.

En la madrugada del viernes 5, las lluvias y tormentas se mantendrán e intensificarán localmente en el centro del país, adicionando milímetros de precipitación que terminarán adicionando entre 30 y poco más de 40 mm el viernes, especialmente en el noroeste bonaerense.

En La Pampa y el sur cordobés, se acumularán entre 20 y 50 mm adicionales, el sudeste bonaerense hasta 30 mm, y en las provincias del NOA entre 10 y 20 mm, aunque en sectores y de manera localizada, se pueden acumular hasta 50 mm. En paralelo, el oeste de Cuyo y el noroeste patagónico tendrán incipientes nevadas el viernes, que es una buena noticia para los centros de ski.

Fin de semana aún gris

El sábado, sobre el centro y norte de Argentina, el gris será el color predominante del cielo. A lo largo del día, los parches de lluvia serán cada vez más extensos, abarcando la mayor parte de Cuyo, Córdoba, el centro y sur del Litoral y la provincia de Buenos Aires. Se esperan acumulados de algunas pocas décimas de mm, hasta más de 20 mm de manera localizada.

Para el domingo, las condiciones asociadas a precipitaciones se irá extendiendo hacia el norte, con máximos de hasta 20 mm en el norte del Litoral, y valores menores en el resto.

En el centro del país, las precipitaciones irán disminuyendo gradualmente, luego de representar un aporte importante para el contenido de humedad de los suelos, especialmente en áreas donde las precipitaciones fueron limitadas durante mayo, indica Meteored.

La próxima semana comenzará con un descenso de temperaturas que será más evidente a lo largo de los días, y muy probablemente hacia el próximo fin de semana, se espera el retorno de las heladas en el centro del país.

El pronóstico para la ciudad de Paraná

El pronóstico para Paraná indica tiempo estable hasta el viernes, con máximas de 22 grados. El fin de semana se esperan lluvias y descenso térmico.

Para este miércoles 3 de junio, se indica una máxima de 19 grados y una mínima de 11, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones del tiempo se presentaron favorables y sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

Para el jueves 4 de junio, el organismo anticipa una mejora en las marcas térmicas, con una máxima de 22 grados y una mínima de 15. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

El viernes continuaría con características similares. La temperatura volvería a alcanzar los 22 grados, mientras que la mínima sería de 15; con cielo parcialmente nublado.

Cambio de tiempo para el fin de semana

Las condiciones comenzarían a modificarse entre el sábado y el domingo. Para el sábado 6 de junio se pronostica una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 16, con aumento de la nubosidad y probabilidades de lluvias que oscilarían entre el 10 y el 40 por ciento durante la tarde y la noche.

El domingo 7 de junio se mantendría la inestabilidad. El SMN prevé una máxima de 20 grados y una mínima de 15, con chances de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento tanto durante la mañana como en la tarde-noche.

Tras el paso de la inestabilidad, las condiciones mejorarían nuevamente al inicio de la próxima semana.