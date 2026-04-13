Hallaron una camioneta volcada cerca de Concordia, no había nadie en el lugar y buscan saber qué pasó

En Concordia, una camioneta fue encontrada volcada y sin ocupantes a la vera de la Ruta Nacional 22, en un hecho que generó la intervención de personal policial durante la jornada del domingo. El hallazgo se produjo en cercanías del paraje El Blanqueado, en una zona rural al oeste de la ciudad.

El episodio fue detectado frente al establecimiento Don Luis, aproximadamente a un kilómetro antes de llegar al mencionado paraje. En ese lugar, efectivos de la Comisaría Frigorífico Yuquerí localizaron el rodado, que presentaba signos de haber protagonizado un despiste.

Se trata de una Ford Maverick XLT 2.0L 4x2, que se encontraba volcada sobre la banquina, sin personas en su interior ni en las inmediaciones al momento del procedimiento.

Investigación para determinar lo ocurrido

Ante la ausencia de ocupantes, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el incidente. En una primera instancia, se trabajó en el relevamiento del lugar y en la preservación de posibles indicios.

Posteriormente, la intervención de la División Investigaciones y del área de Criminalística permitió avanzar en la reconstrucción de los hechos. A partir de estas tareas, se logró ubicar al conductor del vehículo.

Camioneta en Concordia.

El hombre fue entrevistado por los efectivos, con el objetivo de aportar información que permita esclarecer la mecánica del despiste.

Actuaciones en curso en Concordia

Las autoridades continúan trabajando para determinar en qué circunstancias se produjo el vuelco de la camioneta en Concordia, mientras se analizan los elementos recolectados en el lugar.

Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre posibles lesiones ni sobre las condiciones en las que se encontraba el conductor al momento del hecho.

La investigación sigue en curso, con el objetivo de establecer con precisión qué ocurrió en la Ruta Nacional 22 y si hubo otros factores que hayan intervenido en el incidente.