Ex cuñados se enfrentaron con un hacha y una madera y terminaron heridos

Una violenta pelea entre ex cuñados dejó como saldo dos personas con lesiones leves en la localidad de Santa Ana, departamento Federación. El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 del domingo en una vivienda ubicada en la zona de colonia, donde ambos se encontraron y se agredieron con distintos elementos.

Según se informó, el conflicto se originó en un inmueble que se encuentra en alquiler y que pertenecía a los ex suegros de la mujer involucrada, cuyo esposo ya falleció, y padres del hombre. La situación se desató cuando ambos coincidieron en el lugar, aparentemente mientras la mujer retiraba pertenencias de un galpón dentro de la finca situada en calles N° 2 y N° 13.

De acuerdo a las primeras versiones, los protagonistas mantenían problemas de larga data vinculados a la propiedad. Durante el enfrentamiento, habrían utilizado una madera y un hacha, elementos que posteriormente fueron secuestrados por personal policial que intervino en el hecho.

Denuncias cruzadas y atención médica

Ambas partes denunciaron haber sido agredidas y manifestaron que actuaron en defensa propia. Un inquilino del lugar presenció el episodio y aportó su testimonio.

Tras la pelea, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría de Santa Ana, mientras que la mujer hizo lo propio en la Comisaría de Chajarí horas más tarde. Previamente, había sido asistida en el hospital Santa Rosa, al que ingresó por sus propios medios debido a las lesiones sufridas.

Por su parte, el hombre también concurrió al mismo nosocomio, donde, según trascendió, se habría producido un nuevo cruce entre ambos, aunque sin mayores consecuencias, indica Chajarí al Día.