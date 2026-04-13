River ganó el clásico y Coudet pidió más: “Tenemos mucho que mejorar”

River se quedó con el clásico ante Racing tras imponerse 2 a 0 en el Cilindro y aseguró su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. El equipo mostró una actuación sólida, aunque su entrenador, Eduardo Coudet, puso el foco en lo que aún falta mejorar.

El triunfo se construyó con los goles de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, en un encuentro donde el conjunto visitante supo aprovechar sus oportunidades. Más allá del resultado, el técnico evitó conformarse y dejó en claro que el rendimiento todavía tiene margen de crecimiento.

En conferencia de prensa, el entrenador fue directo al analizar el partido: “Tenemos mucho que mejorar en cuanto a la precisión y lo vamos a seguir trabajando”, expresó tras el encuentro.

El análisis de Coudet tras la victoria

El director técnico valoró el resultado, pero insistió en la necesidad de seguir ajustando detalles. “Cuando uno gana corregir se hace mucho más fácil”, sostuvo al referirse al proceso de trabajo que busca consolidar en el equipo.

Además, se refirió al momento de Facundo Colidio, quien volvió a convertir luego de una larga racha sin goles. “Colidio es una segunda punta, una posición que yo uso mucho y que le cae a la perfección. No tenía dudas de que se iba a recuperar y a resaltar en ese lugar”, explicó.

River venció a Racing.

La mejora en el nivel del delantero fue uno de los puntos destacados de la noche, en un equipo que mostró eficacia en momentos clave del partido, según informó TyC Sports.

Rotación y regreso especial al Cilindro

De cara al próximo compromiso, el entrenador adelantó que realizará variantes en la formación. Confirmó que en el duelo ante Carabobo, que se jugará en el estadio Monumental, el equipo contará con varios suplentes para preservar a los habituales titulares.

El partido tuvo además un componente especial para Coudet, quien volvió al estadio de Racing después de más de seis años. En la previa, fue ovacionado por los hinchas y recibió un reconocimiento por los títulos obtenidos en 2019.

Sobre ese momento, el técnico expresó: “Es un club que quiero mucho, no puedo dejar de decir que soy agradecido con Racing”, en referencia a su paso por la institución.