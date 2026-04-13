Emotivo homenaje al adolescente asesinado en tiroteo escolar

El club Independiente de San Cristóbal realizó un sentido homenaje a Ian Cabrera, joven futbolista de la institución. La familia del adolescente de 13 años, asesinado hace dos semanas en su escuela por un compañero que desató un tiroteo, recibió un cuadro con la camiseta que solía vestir en los partidos. Además, sus compañeros lo recordaron con distintas banderas.

El acto tuvo lugar este sábado en las instalaciones del club, donde dirigentes de la entidad entregaron a los familiares de Ian un cuadro que incluía el short y la camiseta número 4 que utilizaba habitualmente al salir a la cancha.

Desde el club destacaron que se trató de una jornada especial, atravesada por la emoción. "Hoy nuestras inferiores recibieron a Peñarol en casa, en un día donde el fútbol pasó a un segundo plano. Cada categoría salió a la cancha con una bandera en homenaje a Ian, que hoy ya no está físicamente, pero sigue presente en cada uno de nosotros", expresaron.

"Queremos hacer una mención especial al Club Peñarol, que tanto en inferiores como en infantiles acompañó con un enorme respeto y solidaridad, brindando apoyo en un momento tan difícil para toda nuestra familia. Estos gestos hablan de lo que realmente importa. El fútbol une, pero los valores nos representan", concluyeron.

Cada una de las banderas llevaba un mensaje particular: "Fuerzas familia Cabrera Núñez", "Hasta siempre Ian", "Tu sonrisa nos ilumina desde el cielo, tu pasión sigue en nuestra cancha" e "Ian siempre presente". Más allá del partido disputado, el clima estuvo marcado por una profunda carga emotiva.

El ataque en la escuela

El tiroteo en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, una localidad del centro-norte de la provincia de Santa Fe, ocurrió en la mañana del pasado 30 de marzo cuando Gino C., un adolescente de 15 años, fue armado con una escopeta y le disparó a otros alumnos. Ian Cabrera, de 13 años, resultó muerto.

El agresor fue detenido y se encuentra sometido a un regimen especial porque no es punible penalmente. Sin embargo, en los días posteriores al ataque fue aprehendido otro adolescente de 16 años al que imputaron como partícipe secundario del crimen.

La semana pasada, el caso tuvo un giro inesperado al comprobarse que el tirador y el otro muchacho integraban una subcultura digital mundial que hacía apología de casos reales de violencia extrema, sobre todo masacres escolares, denominada True Crime Community (TCC).