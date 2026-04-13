Evoluciona el chico de 12 años que cayó desde un balcón y fue derivado a Paraná

El chico de 12 años fue derivado al hospital de Paraná

El pasado viernes por la noche, dos chicos de 12 y 13 años resultaron heridos tras caer desde balcón en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Tropas e Irazusta, en la ciudad de Gualeguaychú.

Al parecer, se encontraban jugando junto a otros niños en la vivienda de una mujer, cuando decidieron trepar por la reja de una ventana hacia una losa y cayeron hacia un patio interno.

Ambos fueron derivados al hospital Centenario de Gualeguaychú y uno de ellos fue derivado al hospital San Roque de Paraná.

Sobre su estado de salud, se supo que evoluciona favorablemente y se encuentra internado en sala general del nosocomio de la capital entrerriana, sin requerir internación en terapia intensiva.

Vale recordar que tras la caída de una losa de casi tres metros de altura, el chico sufrió una fractura del seno frontal y fractura de cúbito y radio de su brazo derecho.

La buena noticia es que la lesión craneal no requiere intervención de neurocirugía, y el hecho de estar alojado en sala común es indicativo de una evolución clínica positiva. La fractura en el antebrazo, si bien deberá ser tratada, se considera de menor gravedad en relación con el traumatismo de cráneo sufrido.

En tanto, el otro niño de 13 años, permaneció en observación en el Hospital Centenario con lesiones leves y luego recibió el alta médica, indica R2820.