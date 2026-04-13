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Seis entrerrianos ganaron importantes premios en la modalidad Siempre Sale del Quini 6

El último sorteo del Quini 6 dejó nuevos ganadores en Entre Ríos. Seis apostadores ganaron más de 3 millones en la modalidad Siempre Sale.

13 de Abril de 2026
Nuevos ganadores del Quini 6 en Entre Ríos
Nuevos ganadores del Quini 6 en Entre Ríos

El último sorteo del Quini 6 dejó nuevos ganadores en Entre Ríos. Seis apostadores ganaron más de 3 millones en la modalidad Siempre Sale.

El Quini 6 sigue haciendo felices a apostadores entrerrianos y el sorteo de este domingo dejó importantes premios bajo la modalidad Siempre Sale en seis localidades.

 

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas ganadoras se jugaron en agencias de Federación, La Paz, Gualeguay (3) y Victoria.

 

El Siempre Sale se gana con seis, cinco o cuatro aciertos. En el último sorteo salieron los siguientes números: 26-08-36-14-22-05. En total hubo 119 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de $3.212.000.

Los otros sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron los números: 01-14-41-33-38-44. No hubo ganadores, por lo tanto, el próximo pozo será de $2.140.000.000.

 

En el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 03-08-18-32-42-17. Se registraron tres ganadores con seis aciertos y cada uno se llevará 713.630.000 millones de pesos.

 

Según confirmó la Lotería de Santa Fe, lo llamativo fue que dos ganadores se registraron en territorio santafesino y en la misma ciudad.

Uno de los afortunados, hizo la jugada en la agencia de calle Lavalle, de la ciudad de Virasoro, en la provincia de Corrientes. Mientras que los dos afortunados santafesinos, hicieron la jugada en una agencia de calle Iriondo, en la ciudad de Esperanza.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 22-13-41-19-25-40. El pozo quedó vacante, por lo tanto, el miércoles se sortearán $1.608.013.134.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 4.008 ganadores y cada uno percibirá más de 38 mil pesos. Elonce.com

Temas:

Quini 6 Siempre Sale pozo Entre Ríos IAFAS
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