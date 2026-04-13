Una vivienda se incendió en Paraná y se registraron importantes daños materiales

En las primeras horas de este lunes se registró un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de calles 3 de Febrero y Pringles de Paraná y motivó un importante despliegue de Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar, los integrantes del cuartel verificaron que el fuego se encontraba extendido en gran parte de la vivienda, por lo que iniciaron un ataque rápido para controlar la situación.

Las tareas de extinción se llevaron adelante de manera intensiva, con el objetivo de sofocar las llamas en el menor tiempo posible y reducir los daños materiales. Posteriormente, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento en la estructura afectada para evitar posibles reactivaciones del fuego.

En paralelo, se desplegó un operativo de resguardo en las viviendas linderas, a fin de prevenir que el incendio se propagara a otras propiedades.

Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios destacaron la rápida intervención y coordinación del personal, lo que permitió controlar el incendio sin que se reportaran mayores complicaciones en las construcciones cercanas.

Asimismo, recordaron la importancia de mantener medidas de prevención en los hogares, especialmente en lo que respecta al uso de artefactos eléctricos y fuentes de calor, así como evitar la quema de residuos, una práctica que puede derivar en este tipo de emergencias.

Finalmente, se reiteró a la comunidad la necesidad de comunicarse de inmediato ante cualquier situación de riesgo. Para emergencias, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 343-422-6999 y 343-457-5749.