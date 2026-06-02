Jornada de salud comunitaria reunió a estudiantes, profesionales y vecinos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La jornada de salud comunitaria se desarrolló en el Parque Lineal Sur con participación de estudiantes de Enfermería, docentes y equipos sanitarios. Hubo controles, vacunación y actividades de promoción destinadas a fortalecer el vínculo entre la salud y la comunidad.
La jornada de salud comunitaria realizada en el Parque Lineal Sur de Paraná reunió a estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, docentes universitarias, profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Santa Lucía y vecinos de la zona en una propuesta destinada a promover hábitos saludables, fortalecer la prevención y acercar servicios sanitarios a la comunidad.
La actividad incluyó puestos informativos, controles de tensión arterial, vacunación antigripal, acciones de promoción de la salud y espacios de intercambio con profesionales de distintas disciplinas. La iniciativa fue impulsada por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, en articulación con el CAPS Santa Lucía y las comisiones vecinales de los barrios Santa Lucía y Jardín de las Américas.
Durante la jornada, docentes y estudiantes destacaron la importancia de trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas al territorio, fortaleciendo el contacto directo con los vecinos y promoviendo una formación profesional vinculada a las necesidades reales de la población.
La formación académica al servicio de la comunidad
Una de las docentes de la carrera de Enfermería, Diana Ortiz, valoró la posibilidad de trabajar junto a los estudiantes en espacios comunitarios y remarcó la importancia de que la formación universitaria trascienda las aulas.
“Estamos desarrollando esta hermosa jornada con los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, con los que queremos compartir el aprendizaje y la enseñanza que pueden brindar los profesionales del centro de salud, acompañándolos en su formación de grado”, expresó.
Además, sostuvo que la iniciativa buscó acercar a la comunidad los conocimientos construidos en el ámbito académico. “Brindarle a la comunidad aquello que nosotros venimos desarrollando dentro de las aulas, hacerlo extensivo y saber que el conocimiento no se queda encerrado en las aulas, sino que lo podemos compartir”, manifestó.
La docente explicó que muchos de los participantes ya son enfermeros recibidos que actualmente cursan la Licenciatura, por lo que este tipo de experiencias contribuyen a fortalecer su formación profesional desde una perspectiva comunitaria.
Controles de salud y trabajo interdisciplinario
En el predio se instalaron distintos stands orientados a la educación, prevención y promoción de la salud. Los estudiantes realizaron controles básicos y trabajaron junto a profesionales de diferentes especialidades que acompañaron la actividad.
“Los chicos realizaron stand con referentes de educación, prevención y promoción de la salud, con colaboración con el centro de salud, con los profesionales, la psicóloga, la odontóloga, la kinesióloga, vino la cardióloga, casi todo el plantel del centro de salud estaba acá con su folletería haciendo prevención y promoción”, relató una de las organizadoras.
Asimismo, detalló que los estudiantes efectuaron controles de presión arterial y peso corporal, mientras que el equipo de enfermería colaboró en la aplicación de vacunas antigripales destinadas a la población que se acercó al lugar.
La presencia de profesionales de distintas áreas permitió brindar información específica sobre cuidados preventivos, vacunación, hábitos saludables y controles periódicos, fortaleciendo una mirada integral de la salud.
La evolución de la enfermería y el desafío de la capacitación permanente
Por su parte, Silvia Lubo destacó el crecimiento que ha experimentado la profesión en las últimas décadas y la necesidad de continuar profundizando la formación académica. “Es un crecimiento porque la enfermería es un crecimiento continuo. Si volvemos a la antigüedad, antes era empírica, era auxiliar y después ya dejó de ser empírica, auxiliar y profesional y así sucesivamente”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la profesión ha evolucionado de manera constante y que los nuevos desafíos exigen una capacitación permanente. “La enfermería ha ido creciendo a pasos agigantados y no nos podemos quedar con lo que era antiguamente y por eso están las carreras de posgrado”, afirmó.
La docente consideró que estas actividades permiten mostrar a los estudiantes la importancia del trabajo territorial y el rol estratégico que cumple la enfermería comunitaria dentro del sistema de salud.
Vocación de servicio y compromiso con los vecinos
Desde el CAPS Santa Lucía también resaltaron la importancia del encuentro y el aporte que representa para la comunidad. Una de las enfermeras que participó de la actividad señaló que el trabajo en territorio permite conocer de manera directa las necesidades de los vecinos y fortalecer las estrategias de prevención.
“Creo que es importante más que nada mostrarle a los chicos lo que es el trabajo en la comunidad, la importancia de la enfermera comunitaria y aportar a esta comunidad que nos abrió sus puertas para poder trabajar y hacer un relevamiento”, expresó.
Asimismo, remarcó que la enfermería mantiene una fuerte vocación de servicio y que el vínculo humano continúa siendo un aspecto central de la profesión, incluso frente a los avances tecnológicos que atraviesan al sistema sanitario.
“Estudiar enfermería tiene su connotación en la sociedad misma, en la noción del desarrollo y el progreso como seres humanos que somos, al lado de la tecnificación, porque también tenemos ese gran desafío en enfermería, que es esta invasión tecnológica como componente de la atención y la prestación de la atención al ser humano”, indicó.
Como balance de la actividad, destacó que por primera vez se realizó un diagnóstico comunitario vinculado al estado de vacunación de la población. “Quiero hacer un agradecimiento a todos los enfermeros que están estudiando licenciatura porque es la primera vez que se hace un diagnóstico comunitario en cuanto al estado de vacunación de las personas y en este caso hicimos principal foco en los adultos mayores”, concluyó.
La jornada dejó como resultado una instancia de encuentro entre la universidad, los equipos de salud y los vecinos, promoviendo acciones preventivas y consolidando el papel de la enfermería como una disciplina clave para el cuidado integral de la comunidad.