Piden ayuda para costear un tratamiento en México para una adolescente con parálisis cerebral

Una colecta solidaria fue impulsada para ayudar a Luana, una adolescente de 15 años que convive con parálisis cerebral y necesita viajar a México para realizar un tratamiento médico. La campaña es encabezada por su mamá, Lucía Espíndola, quien busca reunir el dinero necesario para mejorar la calidad de vida de su hija.

La joven también presenta retraso madurativo y epilepsia, condiciones que, según explicó su madre, se originaron tras complicaciones durante el parto. Actualmente no camina ni habla, lo que implica una dependencia permanente en su vida diaria.

En diálogo con Elonce, Lucía relató: “Por una mala praxis y negligencia médica, hoy convive con una discapacidad, parálisis cerebral, retraso mental y epilepsia”. Además, recordó que el embarazo se desarrolló con normalidad y que fue con el paso del tiempo que comenzaron a aparecer las secuelas.

Una oportunidad en México

El objetivo de la colecta es poder viajar a Monterrey, donde Luana podría acceder a un tratamiento denominado Neurocytonix, orientado a estimular el desarrollo neuronal.

Sobre las expectativas, su mamá expresó: “Nos da la esperanza de que ella pueda caminar y hablar por primera vez”. En ese sentido, explicó que el tratamiento podría generar avances significativos en su autonomía.

Colecta solidaria por Luana.

Lucía contó que conocieron esta alternativa a través de redes sociales, donde tomaron contacto con otras familias que ya atravesaron el proceso. Luego mantuvieron una consulta con especialistas que confirmaron que la adolescente es apta para iniciar el tratamiento.

El desafío económico y el pedido de ayuda

El principal obstáculo es el costo. El tratamiento tiene un valor de 37 mil dólares, sin incluir gastos de traslado ni estadía.

“Está costando muchísimo, pero no pierdo la esperanza de que esto se pueda lograr”, señaló la madre, quien explicó que solicitaron plazo hasta noviembre para reunir el dinero.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Lalu05, a nombre de Lucía Espíndola, correspondiente a una cuenta del Banco Nación. También se solicita difusión del caso para ampliar el alcance de la campaña.